Hoy Universitario cayó goleado 4-0 por Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el equipo de Jorge Fossati no solo perdió el partido, sino también a un jugador importante en el medio campo: Rodrigo Ureña. El volante chileno fue sustituido al medio tiempo y no ingresó al terreno de juego para la segunda mitad. ¿Los motivos? Jorge Fossati los detalló en conferencia de prensa para evitar malentendidos o desmentir alguna información errónea como la de una posible discusión en el vestuario ‘crema’.

Tras el pitazo final, el técnico uruguayo compareció ante los medios y fue consultado directamente por la ausencia de Rodriogo Ureña en el complemento. Con total claridad, Jorge Fossati dejó en claro que la decisión pasó por un tema físico y no por cuestiones tácticas o disciplinarias, como algunos rumores empezaban a sugerir.

“Lo de Rodrigo (Ureña) tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo. Con sinceridad nos dijo que estaba demasiado duro el gemelo”, explicó el estratega crema, subrayando que el propio futbolista fue quien le comunicó las molestias, evitando así que la dolencia empeorara.

Fossati también señaló que la gravedad de la lesión aún es incierta y que será necesario esperar entre 24 y 48 horas para obtener un diagnóstico preciso. “Recién mañana o pasado sabremos la información sobre la lesión, si hubo rotura o no hubo rotura, porque eso se ve a través de imágenes que generalmente no se sacan antes de las 24 horas”, añadió.

El entrenador lamentó no poder contar con Ureña en un momento clave del partido, ya que el chileno es considerado uno de los pilares en la zona de contención y recuperación del equipo. Su salida obligó a replantear el esquema para el segundo tiempo, en un contexto donde Palmeiras ya dominaba el marcador.

Rodrigo Ureña, de 32 años, se ha consolidado como uno de los jugadores más regulares de Universitario desde su llegada, destacando por su intensidad y capacidad de cortar avances rivales. Por ello, su ausencia en la segunda mitad se sintió de inmediato, más aún ante un rival con tanta jerarquía en el medio campo.

El cuerpo médico del club seguirá de cerca la evolución del futbolista, y en función de los resultados de las pruebas médicas se determinará si podrá estar presente en el duelo de vuelta. El escenario no es alentador, pero en Universitario confían en que no se trate de una lesión grave.

Rodrigo Ureña. (Foto: Universitario)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario de Deportes tendrá que reponerse rápidamente de este duro resultado, ya que este domingo 17 de agosto deberá enfrentar desde las 12:00 p.m. a Sport Huancayo en condición de visita por la jornada 6 del Torneo Clausura 2025. Mientras que el choque de vuelta por los octavos de flnal de la Libertadores, se disputará el jueves 21 de agosto en Sao Paulo, donde los ‘cremas’ necesitará ganar por cinco goles para avanzar, una misión que roza lo imposible.

