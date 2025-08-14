Franco Navarro habló tras el triunfo de Alianza Lima sobre Universidad Católica de Ecuador. (Video: DSports / Foto: Alianza Lima)
A pesar de las dificultades a lo largo del partido, hizo respetar el Estadio Alejandro Villanueva y venció por 2-0 a la , dando un paso importantísimo en su objetivo de clasificar a los cuartos de final de la . Matute fue una fiesta y ahora hay mucha ilusión por seguir avanzando en este largo recorrido internacional, que tiene a los íntimos compitiendo desde que arrancó la temporada.

, director deportivo de los blanquiazules y uno de los artífices en la conformación del plantel, habló con la prensa tras el triunfo y se mostró contento por lo que mostraron los futbolistas en el campo. “Estoy feliz por lo bien que jugó el equipo ante un rival durísimo. Nos llena de felicidad y tranquilidad que se van recuperando la mayoría”, manifestó.

Por otro lado, el ‘Pepón’ lamentó la lesión de Paolo Guerrero en la etapa complementaria, pero, a su vez, valoró la entereza de sus compañeros por sobreponerse rápidamente y sacar el resultado que tanto necesitaban. “Lamentamos lo de Paolo, pero es una muestra más de un equipo que tiene personalidad, jerarquía y nadie nos va a quitar la ilusión de poder pasar a la otra fase”, añadió.

Alianza Lima está a un paso de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: GEC)
Al igual que Néstor Gorosito, quien tomó esta victoria con mucha calma, Franco Navarro también prefirió ir paso a paso y festejar con mesura, pues todavía tiene el encuentro de vuelta por delante, a disputarse el próximo 20 de agosto en Quito. Asimismo, el directivo ya tiene en mente el duelo frente a ADT, donde necesitan ganar para no perder el rumbo en la Liga 1.

El marcador es importante, pero falta jugar la vuelta y antes tenemos a ADT el sábado. Disfrutamos ahora y ya de ahí el equipo se centra en ADT, ‘Pipo’ en recuperar al grupo y armar un equipo que nos permita el sábado volvernos a abrazar tras sumar los tres puntos que necesitamos en el torneo local”, comentó.

Por último, Navarro habló sobre la continuidad de Gorosito y cómo se viene trabajando su renovación para el 2026. Si bien aclaró que su deseo es que el argentino se quede, eso lo hablarán más a fondo en su debido momento. “Lo he dicho públicamente, pero eso lo vamos a hablar en un momento que estemos más tranquilos, ‘Pipo’ ha hecho todos los méritos para continuar”, aseveró.

Franco Navarro respalda el trabajo de Néstor Gorosito. (Foto: Alianza Lima)
¿Cuándo volverá a jugar Allianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 16 de agosto desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

