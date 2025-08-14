Las últimas horas han sido muy difíciles para Paolo Guerrero. Mientras sus compañeros festejaban el triunfo sobre la Universidad Católica de Ecuador, y que los pone más cerca de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a él le tocó lidiar con un fuerte dolor que no le dejó caminar con comodidad. Eso se confirmó cuando, a su salida del Estadio Alejandro Villanueva por la zona mixta, se le observó cojeando y con dolor.

Con la cabeza fría y más calmado, este jueves charló con los medios de comunicación en los exteriores del Completo Deportivo en el Club Esther Grande de Bentín y contó la razón por la que no pudo terminar el compromiso con los encuentros, y que a la postre significó el ingreso de Hernán Barcos a los 36′ del primer tiempo.

Según explicó el futbolista de 41 años, ya venía arrastrando una fuerte distensión y, por formar su regreso a los terrenos de juego, la situación se agravó más de lo pensado y sucedió lo que todos vimos el último miércoles en Matute. “Aceleré el proceso de recuperación. Venía con una distensión, seguramente ahora es un desgarro”, soltó ante las preguntas de los periodista.

Paolo Guerrero se perderá la vuelta contra U. Católica de Ecyador. (Foto: GEC)

De momento, Guerrero estará en reposo y luego será sometido a una resonancia magnética para conocer la gravedad de su molestia, que parece afectarle la pierna izquierda. Con estos primeros alcances, se puede deducir que no estará convocado para el juego contra ADT por la Liga 1 ni para la vuelta frente a la Católica.

A la espera del parte médico oficial, lo cierto es que Paolo vuelve a padecer un problema física tras un exigente partido. Hace unas semanas, tras la vuelta frente a Gremio en Porto Alegre, se le detectó un esguince en el tobillo derecho y tuvo que perderse algunos encuentros. Esta vez parece ser que ocurrirá lo mismo.

En vista de que no llegará para el partido del próximo miércoles 20 de agosto frente la U. Católica de Ecuador, Hernán Barcos, quien ayer se lució como una de las figuras y dio una asistencia de gol, tiene todos los boletos para ser titular en Quito. De todos modos, Néstor Gorosito pierde una variante en ofensiva. Veremos cómo ‘Pipo’ soluciona esto.

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Allianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 16 de agosto desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

