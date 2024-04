Universitario de Deportes ha demostrado que no quiere ser un ave de paso en esta Copa Libertadores. El 2024 es especial porque se celebra el centenario, así que uno de los objetivos es clasificar a los octavos de final. Y los jugadores volvieron a esforzarse y a demostrar esa hambre de gloria en el empate (1-1) con Junior en Barranquilla, un lugar complicado para cualquier visitante. Segundo Portocarrero, quien jugó casi los noventa minutos en Colombia, resaltó que la ‘U’ pudo haberse llevado los tres puntos si no le anulaban ese gol a Alex Valera sobre el final. Además, apuntó que el equipo ‘merengue’ va a dar mucho de qué hablar en el torneo continental.

Los ‘cremas’ y los ‘cafeteros’ nos regalaron un partidazo en todos los aspectos. Fue bastante luchado, con goles, ocasiones de goles y polémicas. Al final todo acabó igualado; sin embargo, la ‘U’ tuvo una oportunidad única de ganar en los minutos finales. ¿Qué pasó? Valera superó la marca de un defensa y anotó el segundo gol de los ‘merengues’; pero, tras la revisión en el VAR, el árbitro decidió anularlo porque el balón le había chocado en el codo previamente.

“Estamos un poco amargos porque bien pudimos ganar si no nos hubieran anulado ese gol. Más allá de ello, creo que me estudiaron muchísimo porque nunca me dejaron mano a mano con el lateral, sino tenía hasta tres jugadores encima. Sin duda son cosas para analizar y corregir en los entrenamientos”, señaló el ecuatoriano, quien fue reemplazado a los 87 minutos por Nelson Cabanillas.

Portocarrero, quien no se ha perdido un partido de Universitario en lo que va de la temporada (diez por Liga 1 y dos por Copa Libertadores), agregó que deben mejorar para conseguir la anhelada clasificación a los octavos de final. “Sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar si queremos clasificar a octavos en esta Copa Libertadores que es nuestro objetivo a corto plazo”, sostuvo.

Sobre Junior, Segundo destacó que es “un equipo intenso que trata de hacerse sentir de local más aún ahora que venía de ganar de visita”. Finalmente, el jugador de 27 años reveló que existe un gran ambiente en la interna y que lucharán para continuar con la racha de resultados positivos (la ‘U’ está invicto en la temporada). “Hemos formado un buen grupo, estamos unidos y no tengo duda que en esta Libertadores vamos a dar mucho de que hablar”, concluyó.





¿Cuál es el próximo partido de Universitario?

Luego de igualar con Junior, Universitario de Deportes se enfocará en el partido ante Sport Boys en el Callao, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este duelo está pactado para jugarse el sábado 13 de abril desde las 8:00 de la noche (hora peruana y colombiana). La ‘U’ solo está a punto del líder de Sporting Cristal y necesita sumar ante los ‘rosados’ para seguir firme en la pelea.

Respecto a su próximo partido por Copa Libertadores, el equipo dirigido por Fabián Bustos enfrentará a Botafogo en Río de Janeiro, por la fecha 3 de la fase de grupos. Este compromiso está pactado para el miércoles 24 de abril desde las 5 de la tarde (hora peruana) en el Estadio Olímpico Nilton Santos, y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

Cabe recordar que Universitario de Deportes y Botafogo ya disputaron -al menos- un partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Eso sí, los de Ate no llegan con el cartel de favoritos a esta partido, ya que de las diez ocasiones que enfrentó a un club brasileño por este tipo de competencia, perdió en siete oportunidades, empató en dos ocasiones y solo ganó una vez (a Palmeiras, 1-2, en 1979).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO