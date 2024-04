Universitario de Deportes llegó a Barranquilla con el objetivo de sumar de a tres frente a Junior y así escalar a la primera posición de la tabla del Grupo A en la Copa Libertadores 2024. Si bien abrieron el marcador a los 22′, gracias al gol de Aldo Corzo, la balanza no permaneció a favor, luego de que de Deiber Caicedo coloque el empate a los 44′. Pese a esto, el cuadro crema no bajó los brazos y siguió buscando la victoria, un hecho que resaltó en todo momento el autor del tanto merengue.

En diálogo con Radio Ovación, Corzo destacó el desempeño de sus compañeros y, de paso, lo mucho que disfrutó su diana. “Es lindo hacer un gol y casi también le sale un golazo a Marco Saravia, pero fue un partido parejo, era para cualquiera, creo que tuvimos las más cercanas para ganar, la mano es muy dudosa, creo que es justa, para mí todavía no está clara”, precisó.

Asimismo, agregó que “me voy contento porque el equipo jugó, y más allá de competir, me voy tranquilo porque el equipo vino a buscar algo”. Bajo esa línea, detalló cómo Fabián Bustos planteó el partido y lo que estuvieron trabajando, pensando en cómo el rival también pararía su juego. No olvidar que los colombianos también sumaron de a tres en su debut, tras ganar a Botafogo.

“El entrenador plantea bien los partidos, dependiendo del rival no tiene miedo de hacer algunos cambios y pensando en ello te da variantes. Más allá de todo, me voy con el sentimiento de que el equipo vino a jugar y a ganar”, recalcó. Finalmente, hizo mención a lo que se avecina para el elenco de Ate, ya que su siguiente compromiso será por el torneo local.

En ese sentido, comentó que “el sábado tenemos un partido importante donde tenemos que ganar. Por ahora vamos partido a partido, luego pensaremos en el resto”. El rival a enfrentar es Sport Boys, por la fecha 11 del Apertura. Dicho cotejo se llevará a cabo en el estadio Miguel Grau del Callao.

No se quedan conformes

Edison Flores, por su parte, habló en conferencia de prensa sobre cómo se vivió el partido desde el interior del campo. “Es un punto que valoramos mucho, en base al esfuerzo que hicieron todos mis compañeros. Nos vamos con la sensación de que se pudo ganar. Estos partidos de Copa siempre se luchan hasta el último”, señaló.

Además, agregó la importancia de sumar al menos un punto de visita en su segundo compromiso en la fase de grupos. “Así como tuvieron sus ocasiones, nosotros también, sabíamos que sería así, teníamos nuestras armas para hacer daño. Creo que fue un partido parejo, duro y nos llevamos un punto importante de aquí de Barranquilla”, sentenció.

Rodrigo Ureña no se quedó atrás y, en zona mixta, indicó a Radio Ovación lo que les espera para el siguiente encuentro copero. “En lo personal cumplí con mi objetivo de lo que vine a hacer (una función más ofensiva). Ahora toca seguir sumando en Brasil, donde queremos los tres puntos, que para nosotros será importantísimo”, indicó.

¿Cuándo juega de nuevo Universitario?

Luego de su partido contra Junior, Universitario de Deportes deberá pasar rápido la página, ya que este sábado 13 de abril se enfrentará a Sport Boys en el Callao, por la décimo primera jornada del Torneo Apertura 2024. Si bien está a un punto del líder (Sporting Cristal), sigue en la pelea por dicho campeonato. Cabe señalar que, luego de este duelo, los merengues tendrán una pausa del certamen internacional.

El siguiente partido por la Copa Libertadores será frente a Botafogo, en Río de Janeiro, por la tercera fecha de la fase de grupos. El compromiso está pactado para el miércoles 24 de abril desde las 5 de la tarde (hora peruana) en el Estadio Olímpico Nilton Santos, y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus.

Universitario de Deportes y Botafogo ya disputaron -al menos- un partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Eso sí, los de Ate no llegan con el cartel de favoritos a esta partido, ya que de las diez ocasiones que enfrentó a un club brasileño por este tipo de competencia, perdió en siete oportunidades, empató en dos ocasiones y solo ganó una vez (a Palmeiras, 1-2, en 1979).





