Da un paso al costado. Gonzalo Aguirre llegó a Sporting Cristal a mediados de la temporada pasada, en calidad de préstamo, con el objetivo de seguir sumando minutos y mantenerse cerca de las visorías de la Selección Peruana, teniendo en cuenta que ya había sumado minutos con la Sub-20 en los amistosos que se disputaron a finales del 2022. Con los rimenses pudo debutar y estar en cuatro partidos del Torneo Clausura 2023; sin embargo, para este año no tuvo oportunidad de ser visto en la Liga 1. Finalmente, el volante tomó la decisión de continuar fuera de La Florida.

“Comunico mi desvinculación con el Club Sporting Cristal. Quiero agradecer a mis compañeros, utileros, fisios y a los hinchas por el buen trato y apoyo que me brindaron desde el primer día”, comienza el comunicado que publicó el jugador de 20 años en su cuenta de Instagram, el cual causó diversas reacciones entre los internautas.

Asimismo, agregó un detalle que desconcertó y generó diversas teorías. “Esperaba que las cosas se dieran de otra manera. De mi lado seguiré trabajando con el mismo esfuerzo y enfoque por mi carrera profesional y objetivos”, escribió. Cabe señalar que el volante nacional regresará al club Nueva Chicago de Argentina, con el que mantiene su contrato profesional.

Aguirre firmó su primer contrato profesional con Nueva Chicago, de la Segunda División de Argentina. Su buen pie y talento en el mediocampo le permitieron ser llamado a la selección Sub-20 para los amistosos de finales del 2022, así como en los partidos que se disputaron a lo largo del 2023. Precisamente, los rimenses apostaron por el préstamo de él para el Clausura de dicha temporada.





Con el club argentino había sumado siete partidos en el 2022, cuatro de ellos como titular. Para el siguiente año disputó el Sudamericano Sub-20 y para julio llega al Rímac, donde estuvo bajo las órdenes de Tiago Nunes. Su debut se dio en la victoria por 5-0 frente a Deportivo Binacional, en el estadio Alberto Gallardo. Sin embargo, no fue hasta el choque ante Sport Boys donde ingresó como titular.

No obstante, para la presente campañal, Aguirre no tuvo los minutos esperados, pues en los doce encuentros que ha jugado el equipo, tanto en la Liga 1 Te Apuesto como en la Copa Libertadores, el volante no estuvo presente. Si bien el jugador no especificó que ese sería el motivo de su desvinculación, sí se evidenció la ausencia del nombre de Enderson Moreira en su comunicado de despedida.

¿Cuál es el próximo partido de Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad el próximo lunes, cuando visite a Deportivo Garcilaso por la décimo primera fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el lunes 15 de abril desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido por la señal de L1 MAX.

Debido a que el campeonato ingresó a su etapa más ‘picante’, los ‘celestes’ necesitan sumar de a tres en la altura de Cusco y, así, no permitir que Universitario de Deportes se despegue en la cima de la tabla posiciones. Si bien cuando visitaron a Always Ready -por la Copa Libertadores- cayeron goleados por 6-1, y frente Cienciano empataron por 2-2, el último antecedente celeste en altura es positivo: un 2-1 sobre UTC, en Cajabamba.





