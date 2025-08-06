El inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 está cada vez más cerca y Universitario tendrá un duro reto ante Palmeiras. Los cremas arrancarán la llave en condición de locales en el estadio Monumental, en un partido que se disputará el próximo jueves 14 de agosto. A una semana del pitazo inicial, desde Conmebol informaron la terna arbitral encargada de la dirección de este crucial cotejo.

Con Facundo Tello como árbitro principal, la terna elegida será argentina. Junto a el experimentado juez (que dirigió la última final de la Copa Libertadores), estarán sus compatriotas Juan Belatti y Maximiliano del Yesso que estarán atentos de las acciones en el estadio Monumental.

Luis Lobo será el cuarto árbitro de esta contienda. En lo que respecta al VAR, Silvio Trucco es el principal, acompañado de Pablo Dovalo como asistente para las repeticiones de jugada polémicas. Juan Zorrilla es el asesor de árbitros, según la planilla oficial que publicó Conmebol.

En lo que respecta a la contienda, Universitario buscará dar la sorpresa en casa para poder partir con ventaja a la vuelta. Por lo pronto, recuperó a Williams Riveros quien apunta a ser titular, corroborando así su excelente momento en la temporada 2025.

Williams Riveros. (Foto: Liga 1)

Con una proyección de lleno total en cuanto a la asistencia de público, los cremas disputarán su cuarto partido internacional de este año en el recinto. Bajo la dirección técnica de Jorge Fossati quieren seguir dando la sorpresa con una hazaña que los colocaría como candidatos.

Palmeiras, por su parte, no la pasa bien en el Brasileirao y comenzaron los cuestionamientos hacia Abel Ferreira, su actual DT. A pesar del fichaje de Ramón Sosa y una plantilla costosa, los resultados comenzaron a ser esquivos, por lo que en Copa Libertadores no quieren perder el paso.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Palmeiras?

La llave por octavos de final de la Copa Libertadores tendrá a Universitario como local en el primer partido; es decir, recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental y cerrará como visitante en el Allianz Parque.

El primer duelo está pactado para el jueves 14 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana), mientras que el compromiso de vuelta en Brasil, será tan solo una semana después, el jueves 21 de agosto a la misma hora en el horario nacional, 7:30 p.m.

