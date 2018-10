Copa Perú: equipo del "Arturo Vidal peruano" presentó reclamo y podría pasar a octavos de final

La Copa Perú no es solo el 'Torneo más largo del mundo', sino que también es el más impredecible. Credicoop San Román, equipo del Royer Vásquez, el "Arturo Vidal peruano", perdió frente a Unión Tarapoto FC el partido de vuelta de los repechajes y quedó eliminado. Pero, ahora todo puede cambiar.

Resulta que el jugador Vernning Sánchez, del club selvático, participó del encuentro pese a estar sancionado en el boletín de la Comisión de Justicia de la FPF por haber acumulado tres tarjetas amarillas. Encima, Sánchez fue titular en su equipo y anotó dos de los tres goles que anotó Unión Tarapoto FC.

El error ha llevado a los dirigentes de Credicoop San Román a presentar el reclamo respectivo en la Comisión. En el documento, los puneños tienen como pretensión principal que se les "adjudique los tres puntos del partido jugado frente al Club Deportivo Nuevo Unión Tarapoto FC".

La Comisión de Justicia aún no ha dado a conocer su decisión, pero la posibilidad que el equipo del "Arturo Vidal peruano" pueda seguir en carrera en Copa Perú está latente. Por el momento, el partido entre Unión Tarapoto FC y UDA de Huancavelica quedará en 'stand by' y puede no realizarse este fin de semana, como estaba planeado.

Este es el reclamo que enviaron los directivos de Credicoop San Román.

