La coyuntura que vive Venezuela (crisis social, política y económica) ha hecho que miles de personas de ese país salgan para buscar nuevo destino y salir adelante. No la han tenido fácil, pero a base de esfuerzo esperan lograr el éxito que no han tenido - lamentablemente - en sus tierras. Es más, hasta la Copa Perú 2018 ha recibido un jugador llanero que bien podría llegar a la primera división peruana para el próximo año.

Ronaldo Antonio Tipian Campos, volante del Club Deportivo Social Venus de Huacho, llegó a territorio incaico hace un par de años y tuvo que pelear para hacerse un hueco en el fútbol nacional. Está cerca de alcanzar ese sueño de disputar la primera profesional aquí ya que su club está en la Etapa Nacional de la Copa Perú, pero sabe que hay que sudar más de la cuenta con tal de levantar el trofeo.

Pasó por Alianza Lima, tuvo pruebas en Real Garcilaso en Cusco y ya en la capital espera hacerse un hombre en el 'Fútbol macho'. ¿Cómo así se animó a llegar a Perú? ¿Es verdad que enfrentó en Venezuela a Arquímedes Figuera, titular en Universitario? ¿De ser convocado a una selección mayor, prefiere llegar a la bicolor o a la vinotinto? Esto, en otras cosas de la Copa Perú, nos comentó el natural de San Juan de los Morros, Estado de Guárico.

En qué momento dijiste "¿me voy a Perú a buscar algo mejor de lo que hay en Venezuela"?

Llegué en julio de 2016. Para nadie es un secreto la situación que se vive en en mi país. Me pegó mucho cuando me fui al Yaracuyanos FC (segunda división). Antes estaba en el Petare de la primera. La devaluación de la moneda era mucha y el sueldo no alcanzaba. Lo que ganaba me complicaba para conseguir las cosas de primera necesidad. Así decidí venir a Lima. No fue fácil y me costó porque aquí un club de primera o de segunda no te abre fácil las puertas para entrenar.

¿Y por qué Perú y no, por ejemplo, Colombia o Ecuador?

Acá tengo abuelos y tíos. Mis padres son peruanos y por ello tengo la doble nacionalidad. Todos me recibieron con los brazos abiertos.

¿Cómo fue tu ingreso al fútbol peruano?

Contacté a un representante, me ayudó y consiguió para que entrene en la reserva de Alianza Lima con el objetivo de mantener el físico. Estuve con el profesor Fabricio Sierra y me trataron muy bien. Luego pasé para probarme en Real Garcilaso, pero por temas de papeles (no tenía la nacionalidad aún) hubo un problema en el cupo de extranjeros. Tengo la nacionalidad desde 2017.

Ronaldo Tipian también ha pasado por la primera y segunda de Venezuela. (Video: Francisco Neyra / Entrevista: Renzo Castillo)

Después ya viniste para la capital...

Mi tío cercano Roger Huamán me llevó al Ciclista Lima y los 'profes' me dieron la oportunidad para empezar desde cero. Más adelante pasé al Inmaculada y me salieron las cosas. Me mostré y gracias a Dios llegué a Huacho. Espero mantenerme estable aquí y hacerme porque me han dado oportunidades y eso lo agradezco bastante.

Qué tal parece hasta ahora la Copa Perú.

Contento, la gente en Huacho nos apoya bastante. A uno nuevo lo apoyan para que esté cómodo y se dedique a jugar.

¿Cómo vives a cientos de kilómetros lo que se vive en Venezuela?

Es súper complicado, al menos acá tengo la dicha de contar con mi familia que me apoya. La crisis allá es bien difícil. Tengo una tía que es peruana y se quiere venir. Es complicado volver.

¿Allá estudiaste algo?

Luego de salir de secundaria, me dediqué al fútbol al 100% y debuté como profesional con casi 18 años. Hoy en Perú, Dios mediante, tengo fe en adelante.

Aquí, Arquímedes Figuera es uno de los referentes de Universitario. Supongo que quieres llegar a dónde él está.

Claro. Gracias a Dios en Venezuela también pude enfrentarlo en el torneo de primera división de 2015. Dentro y fuera de la cancha es una tremenda persona.

¿En qué circunstancias se enfrentaron?

Yo jugaba en el Petare y él en el Deportivo La Guaira. Ese partido recuerdo que empatamos 1-1.

¿Y pega como en la 'U'?

La verdad que sí (risas). Es un perro, como se dice.

Supongo que tu padre es hincha del 'Fenómeno' para que te haya puesto Ronaldo de nombre...

En el Mundial Estados Unidos 1994, cuando llevan a Ronaldo por primera vez a una Copa del Mundo, le sorprendió bastante. Le gustó y para el año siguiente me lo puso.

Ahora que tienes la doble nacionalidad, si te llaman para jugar por Perú, ¿la piensas o prefieres defender a Venezuela?

Es una decisión que tomaría con mi padre. En algún momento pude vestir la 'vinotinto' y para la Selección Peruana encantado de vestirla y el sueño de mi familia.

* El Venus de Huacho tiene cuatro puntos en dos fechas jugadas de la Etapa Nacional de la Copa Perú.