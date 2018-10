“El torneo más largo del mundo”. Así llaman a la Copa Perú. Y razón no les falta. El campeón, la mayoría de veces, arranca jugando la etapa distrital y debe superar a rivales de costa, sierra o selva conforme avanza. A eso hay que sumarle los largos viajes.



¿Algo más? Sí. Para alzar la Copa Perú también hay que sortear reclamos. En algunos casos la ilusión revive con un triunfo en mesa. Tal como pasó en las últimas semanas. Esta tarde, por fin, comienzan los repechajes de la Etapa Nacional.





Ocho clubes están en octavos: UDA (Huancavelica), Huracán (Arequipa), El Pirata (Lambayeque), Credicoop San Cristóbal (Moquegua), Sport Marino (Ica), Alfonso Ugarte (Puno), Unión Alfonso Ugarte (Tacna) y FC Retamoso (Apurímac). Ellos esperan a los ganadores de los repechajes (se ubicaron del puesto 9 al 24 en la tabla general de la primera fase).



La fecha arranca este sábado en Huánuco con Alianza Universidad vs. AD Huamantanga y los siete duelos restantes se llevarán a cabo el domingo.

Y uno de los partidos que tendrá más atención es el León de Huánuco vs. Atlético Torino. La 'Fiera' ganó dos veces la Copa Perú y el 'Taladro' en cinco ocasiones.

Así se jugarán los duelos de ida de los repechajes:

Sábado 20 de octubre:



Alianza Universidad vs. León de Huánuco

​Estadio: Heraclio Tapia (Huánuco)

Hora: 2:00 pm.

Domingo 21 de octubre:



Carlos Stein vs. Deportivo Garcilaso

Estadio: Municipal de Batangrande (Lambayeque)

Hora: 12:00 pm.

​

​Bellavista FC vs. Las Palmas

Estadio: Gran Saposoa (San Martín)

Hora: 1:00 pm.



Andahuaylas FC vs. Social Venus

Estadio: Los Chankas (Andahuaylas)

Hora: 3:00 pm.



Sport Huanta vs. Santos FC

Estadio: Manuel Eloy Molina (Huanta)

Hora: 3:00 pm.



León de Huánuco vs. Atlético Torino

Estadio: Heraclio Tapia (Huánuco)

Hora: 3:00 pm.



Credicoop San Román vs. Unión Tarapoto

Estadio: Guillermo Briceño (Juliaca)

Hora: 3:00 pm.



Municipal de Yanahuanca vs. Laure Sur

Estadio: Daniel Alcides Carrión

Hora: 3:15 pm.