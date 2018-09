En la Copa Perú uno siempre ve de todo: goleadas, triunfos agónicos, resultados ajustados y hasta reclamos. Eso nos dejó la fecha 1 de la primera fase de la Etapa Nacional. Ello ya quedó atrás y este fin de semana se jugará la segunda jornada.



En esta fecha de la Copa Perú los equipos subcampeones recibirán a los campeones. Algunos de ellos buscarán su primer triunfo y otros posicionarse entre los equipos favoritos. El sábado se jugarán dos partidos y los 23 restantes se llevarán a cabo el domingo.

Tres equipos tradicionales que participan en la Copa Perú tendrán duras visitas. Alfonso Ugarte visitará a Minsa FBC de Madre de Dios, Sportivo Huracán a Hijos del Altiplano de Moquegua y Atlético Torino a Alipio Ponce de Amazonas.

Por otro lado, León de Huánuco que empató en su debut ante Municipal de Yanahuanca recibirá a Colegio Comercio de Ucayali.

Esta fecha también marcará el debut de Juan Jayo Legario, ex jugador de Alianza Lima, en la Copa Perú. A mitad de semana fue anunciado como nuevo técnico de Sport Áncash y su equipo deberá visitar a El Inca de Chao en Trujillo.

ASÍ SE JUGARÁ LA SEGUNDA FECHA

Sábado 8 de Setiembre:



Sport Marino vs. Sport Huanta

Estadio: José Picasso Peratta (Ica)

Hora: 3:00 pm.



Deportivo AEB vs. Santos FC

Estadio: Facundo Ramírez (Ventanilla)

Hora: 3:30 pm.



Domingo 9 de Setiembre:



Carlos Stein vs. Las Palmas

Estadio: Francisco Mendoza (Lambayeque)

Hora: 12:00 pm.



ADA vs Racing Club

Estadio: Víctor Montoya (Jaén)

Hora: 1:00 pm.



Municipal Aguaytía vs. Estudiantil CNI

Estadio: Luis Velásquez (Aguaytía)

Hora: 3:00 pm.



Credicoop San Román vs. Deportivo Maldonado

Estadio: Politécnico Los Andes (Juliaca)

Hora: 3:00 pm.



Minsa FBC vs. Alfonso Ugarte

Estadio: IPD (Puerto Maldonado)

Hora: 3:00 pm.



UD Parachique vs. Deportivo Ferrocarril

Estadio: Sequiscentenario (Sechura)

Hora: 3:00 pm.



Andahuaylas FC vs. Deportivo Garcilaso

Estadio: Publio Castro (Curahuasi)

Hora: 3:00 pm.



San Cristóbal vs. UDA

Estadio: Manuel Eloy Molina Robles (Huanta)

Hora: 3:00 pm.



Deportivo Robles vs. FC Retamoso

Estadio: Tomás E. Payne (Calca)

Hora: 3:00 pm.



León de Huánuco vs. Colegio Comercio

Estadio: Heraclio Tapia (Huánuco)

Hora: 3:00 pm.



Alipio Ponce vs. Atlético Torino

Estadio: Kuelap (Chachapoyas)

Hora: 3:00 pm.



Juventud Locumba vs. Credicoop San Cristobal

Estadio: Jorge Basadre (Tacna)

Hora: 3:15 pm.



Deportivo Caminos vs. A. D. Huamantanga

Estadio: Monumental (Ascensión)

Hora: 3:15 pm.



Hijos del Altiplano vs. Sportivo Huracán

Estadio: Mariscal Nieto (Ilo)

Hora: 3:15 pm.



Escuela de Fútbol JTR vs. Municipal Yanahuanca

Estadio: Mariscal Castilla (Huancayo)

Hora: 3:15 pm.

UNT Tumbes vs. Molinos El Pirata

Estadio: Mariscal Cáceres (Tumbes)

Hora: 3:30 pm.



Bellavista FC vs. Bagua Grande FC

Estadio: Gran Saposoa (Saposoa)

Hora: 3:30 pm.



Social Corire vs. Unión Alfonso Ugarte

Estadio: Almirante Miguel Grau (El Pedregal)

Hora: 3:30 pm.



Atlético San Agustín vs. Defensor Laure Sur

Estadio: Daniel Alcides Carrión (Cerro de Pasco)

Hora: 3:30 pm.



Academia Sipesa vs. Alianza Universidad

Estadio: Manuel Rivera Sánchez (Chimbote)

Hora: 3:30 pm.



El Inca de Chao vs. Sport Áncash

Estadio: Municipal (La Esperanza-Trujillo)

Hora: 3:30 pm.



Social Venus vs. Alfredo Tomassini

Estadio: Segundo Aranda Torres (Huacho)

Hora: 3:30 pm.



Deportivo Caballococha vs. N. Unión Tarapoto

Estadio: Max Augustin (Iquitos)

Hora: 3:30 pm.