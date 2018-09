La Copa Perú es la fiesta del fútbol que alimenta el sueño de llegar a Primera de los lugares más alejados del país. Hoy 50 equipos siguen con vida en el torneo y este fin de semana se jugarán 25 duelos que prometen ser picantes.

El plato fuerte de la fecha 3 de la primera fase de la Etapa Nacional de la Copa Perú será ver frente a frente a los dos equipos que siguen vivos en cada región. El campeón departamental recibirá al subcampeón y todos los partidos tendrán un sabor especial.

Cuatro duelos de la Copa Perú se jugarán este sábado y los 21 restantes se llevarán a cabo el domingo. Lograr un triunfo puede acercar a octavos a algunos o poner al borde de la eliminación a otros.

Los equipos de tradición del sur buscarán seguir dando la hora. Ese es el caso de Deportivo Garcilaso de Cusco, Sportivo Huracán de Arequipa y Alfonso Ugarte de Puno que hoy se ubican entre los ocho primeros y jugarán de locales ante Deportivo Robles, Social Corire y Credicoop San Román, respectivamente.

El norte también tendrá lo suyo. Atlético Torino se enfrentará ante Unión Deportiva Parachique. Molinos El Pirara que es dirigido por Juan Carlos Bazalar chocará ante Carlos Stein. Por otro lado, en la selva uno de los duelos más llamativos será el Estudiantil CNI vs. Deportivo Caballococha.

Así se jugará la tercera fecha de la Etapa Nacional de la Copa Perú

Sábado 15 de setiembre:



Molinos El Pirata vs. Carlos Stein

Estadio: César Flores (Lambayeque)

Hora: 3:00 pm.

​

Sportivo Huracán vs. Social Corire

Estadio: Melgar (Arequipa)

Hora: 3:00 pm.



Colegio Comercio vs. Municipal Aguaytía

Estadio: Aliardo Soria Pérez (Pucallpa)

Hora: 3:30 pm.



Estudiantil CNI vs. Deportivo Caballococha

Estadio: Max Augustín (Iquitos)

Hora: 8:00 pm.

Domingo 16 de setiembre:



Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Robles

Estadio: Garcilaso (Cusco)

Hora: 11:30 am.



Credicoop San Cristóbal vs. Hijos del Altiplano

Estadio: 25 de Noviembre (Moquegua)

Hora: 1:00 pm.

​

Atlético Torino vs. UD Parachique

Estadio: Campeonísimo (Talara)

Hora: 1:30 pm.

​

Unión Alfonso Ugarte vs. Juventud Locumba

Estadio: Jorge Basadre (Tacna)

Hora: 3:00 pm.

​

UDA vs. Deportivo Caminos

Estadio: Monumental (Ascensión)

Hora: 3:00 pm.



Alianza Universidad vs. León de Huánuco

Estadio: Heraclio Tapia (Huánuco)

Hora: 3:00 pm.



Alfonso Ugarte vs. Credicoop San Román

Estadio: Enrique Torres Belón (Puno)

Hora: 3:00 pm.



Racing Club vs. El Inca

Estadio: Municipal (Huamachuco)

Hora: 3:00 pm.



Sport Huanta vs. San Cristóbal Casaorcco

Estadio: Manuel Eloy Robles (Huanta)

Hora: 3:00 pm.



Santos FC vs. Sport Marino

Estadio: Municipal (Nasca)

Hora: 3:00 pm.



Sport Áncash vs. Sipesa FC

Estadio: Rosas Pampa (Huaraz)

Hora: 3:00 pm.



Deportivo Maldonado vs. Minsa FBC

Estadio: IPD (Puerto Maldonado)

​Hora: 3:00 pm.



Municipal de Yanahuanca vs. San Agustín de Huaychao

Estadio: Yanahuanca (Pasco)

Hora: 3:15 pm.



AD Huamantanga vs. Escuela de Fútbol JTR

Estadio: Monumental (Jauja)

Hora: 3:15 pm.



Defensor Laure Sur vs. Social Venus

Estadio: Rómulo Shaw (Chancay)

Hora: 3:30 pm.



N. Unión Tarapoto vs. Bellavista FC

Estadio: Carlos Vidaurre (Tarapoto)

Hora: 3:30 pm.



FC Retamoso vs. Andahuaylas FC

Estadio: Monumental (Condebamba)

Hora: 3:30 pm.



Bagua Grande FC vs. Alipio Ponce

Estadio: San Luis (Bagua Grande)

Hora: 3:30 pm.



Las Palmas vs. ADA

Estadio: Ramón Castilla (Chota)

Hora: 3:30 pm.



Deportivo Ferrocarril vs. UNT Tumbes:

Estadio: 24 de Julio (Zarumilla)

Hora: 3:30 pm.



​Alfredo Tomassini vs. Deportivo AEB

Estadio: Facundo Ramírez (Ventanilla)

Hora: 3:30 pm.

TABLA DE POSICIONES DE LA COPA PERÚ