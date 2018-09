En la Copa Perú hasta el pueblo más alejado del país sueña con que su equipo llegue a la Finalísima y logre el ascenso a Primera. De hecho hoy 50 cuadros luchan por mantener viva esa ilusión.

Este miércoles se jugará la cuarta fecha de la primera fase de la Etapa Nacional de la Copa Perú. La rueda de revanchas comenzará con los duelos regionales. Ahí un triunfo o derrota puede marcar una pauta de quienes se acercan a octavos, repechajes o quedan a un paso de ser eliminados.

Será una jornada intensa con 25 duelos. La fecha arrancará al mediodía con el Carlos Stein vs. Molinos El Pirata y culminará en la noche con el Deportivo Caballococha vs. Estudiantil CNI.

Cinco equipos tienen puntaje perfecto jugadas tres fechas de la primera fase de la Etapa Nacional de la Copa Perú y buscarán mantenerlo. Nos referimos a Deportivo Garcilaso, FC Retamoso, Credicoop San Cristobal, UDA y Sportivo Huracán.

Así se jugará la fecha 4 de la primera fase de la Etapa Nacional

Miércoles 19 de Setiembre

Carlos Stein vs. Molinos El Pirata

Estadio: Municipal (Batangrande)

Hora: 12:00 pm.



Hijos del Altiplano vs. Credicoop San Cristobal

Estadio: Mariscal Nieto (Ilo)

Hora: 3:00 pm.



San Cristóbal vs. Sport Huanta

Estadio: Ciudad de Cumaná (Ayacucho)

Hora: 3:00 pm.



Deportivo AEB vs. Alfredo Tomassini

Estadio: Facundo Ramírez (Ventanilla)

Hora: 3:00 pm.



Deportivo Robles vs. Deportivo Garcilaso

Estadio: Tomas E. Payne (Calca)

Hora: 3:00 pm.



ADA vs. Las Palmas

Estadio: Víctor Montoya (Jaén)

Hora: 3:00 pm.



Sport Marino vs. Santos FC

Estadio: José Picasso Peratta (Ica)

Hora: 3:00 pm.



Deportivo Caminos vs. UDA

Estadio: Alberto Vargas (Lircay)

Hora: 3:00 pm.



Credicoop San Román vs. Alfonso Ugarte

Estadio: Politécnico (Juliaca)

Hora: 3:00 pm.



UD Parachique vs. Atlético Torino

Estadio: Sequiscentenario (Sechura)

Hora: 3:00 pm.



Andahuaylas FC vs. FC Retamoso

Estadio: Publio Castro (Curahuasi-Abancay)

Hora: 3:00 pm.



León de Huánuco vs. Alianza Universidad

Estadio: Heraclio Tapia (Huánuco)

Hora: 3:00 pm.



Minsa FBC vs. Deportivo Maldonado

Estadio: IPD (Puerto Maldonado)

Hora: 3:00 pm.



Atlético San Agustín vs. Municipal Yanahuanca

Estadio: Daniel Alcides Carrión (Cerro de Pasco)

Hora: 3:15 pm.



Juventud Locumba vs. Unión Alfonso Ugarte

Estadio: Jorge Basadre (Tacna)

Hora: 3:15 pm.



Escuela de Fútbol JTR vs. AD Huamantanga

Estadio: Monumental (Jauja)

Hora: 3:15 pm.



Academia Sipesa vs. Sport Áncash

Estadio: Manuel Rivera Sánchez (Chimbote)

Hora: 3:30 pm.



Social Venus vs. Defensor Laure Sur

Estadio: Segundo Aranda Torres (Huacho)

Hora: 3:30 pm.



UNT Tumbes vs. Deportivo Ferrocarril

Estadio: Mariscal Cáceres (Tumbes)

Hora: 3:30 pm.



Alipio Ponce vs. Bagua Grande FC

Estadio: Kuelap (Chachapoyas)

​Hora: 3:30 pm.



Social Corire vs. Sportivo Huracán

Estadio: Almirante MG (El Pedregal)

Hora: 3:30 pm.



Municipal Aguaytía vs. Colegio Comercio

Estadio: Luis Velásquez (Aguaytía)

Hora: 3:30 pm.



El Inca vs. Racing Club

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Hora: 3:30 pm.



Bellavista FC vs. Unión Tarapoto

Estadio: El Gran Saposoa (Saposoa)

Hora: 3:30 pm.



Deportivo Caballococha vs. Estudiantil CNI

Estadio: Max Augustín (Iquitos)

Hora: 8:00 pm.

TABLA DE POSICIONES DE LA COPA PERÚ