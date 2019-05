¡Increíble! Juan Carlos Bazalar denunció despido arbitrario y arremetió contra Deportivo Garcilaso

A través de sus redes sociales, Juan Carlos Bazalar denunció haber sido despedido de manera arbitraria por parte de Deportivo Garcilaso. El técnico afirmó que tomó un avión con rumbo a Lima para ser atender su salud y, luego, fue comunicado por parte de un miembro de su comando técnico que ya no iba más en la institución cusqueña.

"Hoy tuve que venir a Lima a hacerme mi control del Cáncer en el Inen, esto fue programado hace más de 2 meses porque es importante para mi salud una vez al año, yo “estuve” de entrenador del Deportivo Garcilaso, y dije estuve, porque acaban de sacarme del equipo, esperaron que tome el avión y me sacan, cuando ya sabían que tenía mi control Médico, el campeonato no empieza todavía, solo entrenamientos y partidos de preparación”, escribió Juan Carlos Bazalar.

Según el exjugador de Cienciano y Alianza Lima, los dirigentes de Deportivo Garcilaso también intentaron “imponerle jugadores”. Asimismo, denunció las constantes “informalidades” que se viven en los clubes de Copa Perú.

“Seguimos en la informalidad de ciertos clubes de Copa Perú cortando los proyectos a largo plazo en solo 2 meses. He dado mi vida por el Cusco y el Perú y merezco mínimo me miren a la cara y me despidan dándome una razón valedera. Esta no era la forma para nadie”, agregó.

Es preciso señalar que Juan Carlos Bazalar fue campeón de la Copa Perú con Molinos El Pirata. Sin embargo, Pablo Zegarra condujo al equipo en sus primeros meses en Primera División.

