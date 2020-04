Sus pasiones se mezclan con el heroísmo. Luis Enrique Ruíz Solsol es el actual director técnico del Club Deportivo Colegio Comercio de Pucallpa, cuadro que milita en la Copa Perú y sueña con lograr el ansiado ascenso a la Primera División del fútbol peruano en los próximos años. Como si este desafío fuera poco, el entrenador también es médico de profesión y, en la actualidad, es pieza clave para la lucha contra la propagación del COVID-19 en el país. Depor logró comunicarse con él para compartir su increíble historia.

Egresado del Colegio Comercio, donde ahora dirige al equipo de fútbol, llegó a Lima para estudiar medicina, decidiendo regresar a su natal Pucallpa para servir a la comunidad y compartir sus conocimientos a través de cátedras universitarias. Sin embargo, no pudo dejar de lado su pasión por el fútbol, culminando su carrera como entrenador, para luego tomar al equipo del hospital donde trabajaba.

Tras esa experiencia, Luis Enrique tomó el mando del Colegio Comercio, clasificándolo a cuatro etapas nacionales consecutivas (la última en 2019). A pesar de la complejidad de los horarios de sus dos profesiones, supo cómo manejarlas y, durante esta paralización de las actividades deportivas, dejó completamente el buzo para ponerse el uniforme de médico y ayudar en la lucha contra el coronavirus.

Su comando técnico asume el cargo cuando no puede asistir a los entrenamientos. (Foto: Cortesía)

Espera mantener “el arco” invicto ante el COVID-19

Luis Enrique sabe que el coronavirus es una enfermedad que no puede subestimarse. A pesar de no tener casos confirmados en la ciudad en la que trabaja, es consciente de que el apoyo de los pobladores será esencial para que el “invicto” no se rompa, aunque también sabe que es muy probable que la enfermedad llegue en los próximos días.

“En Pucallpa, felizmente, no tenemos casos confirmados de COVID-19. Sin embargo, como tenemos cero casos confirmados, la población todavía está incrédula. Tratamos de buscar la manera de confirmar que la situación no es un juego, pero siempre hay personas que hacen caso omiso. La gente está en la calle con la única intención de salir y muchos no respetan la cuarentena”, sostuvo el entrenador en diálogo con Depor.

El estratega del equipo selvático confía plenamente en las medidas tomadas por el presidente de la República, resaltando que la participación ciudadana es clave para que se logre el objetivo planteado por el gobierno.

“Estamos llegando al pico que hablan las curvas. Luego, la idea es que los casos empiecen a bajar. Esperemos que resulte y que la gente haga caso porque toda persona que se quede en casa, tiene menor riesgo”, añadió.

No es el único miembro del club que lucha contra el coronavirus

Luis Enrique siente que es el único caso de un entrenador que también es médico en el fútbol amateur. El técnico explica que esto se da porque solo en el balompié profesional los jugadores se dedican de manera exclusiva al deporte. Incluso, dio a conocer que hay dos elementos más del club que están luchando contra el COVID-19, uno es el presidente de la institución y otro el goleador estrella del equipo.

“En el fútbol profesional se dedican de lleno porque tienen un sueldo fijo. Acá, trabajamos de acuerdo a las posibilidades. Los muchachos tienen que trabajar para ganarse su día a día. Se va a perder en el tema futbolístico. Eder Reátegui, por ejemplo, es policía y está a la disposición de su institución las 24 horas del día, incluyendo en esta cuarentena. El presidente de la institución también es médico cirujano”, finalizó.

Éder Reátegui forma parte de la PNP (Foto: Colegio Comercio)

TE PUEDE INTERESAR