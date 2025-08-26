Universidad de Chile atraviesa días cargados de tensión e incertidumbre. Tras los violentos incidentes ocurridos en Avellaneda durante el duelo de vuelta ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, la CONMEBOL abrió un proceso disciplinario que mantiene en vilo a los hinchas y a los propios protagonistas. Mientras el fallo se acerca y Alianza Lima observa expectante por lo que pueda ocurrir en la llave, desde Chile apareció la voz más autorizada del equipo azul: Marcelo Díaz. El capitán no solo habló del clima interno que atraviesa el plantel, sino que también dejó clara su postura sobre lo que significa esperar una resolución que definirá si siguen en competencia internacional o si su camino termina de esta forma.

Consciente de lo delicado del caso, el mediocampista advirtió que en el grupo no se sienten clasificados por adelantado. “No nos sentimos clasificados, por ningún motivo. Prefiero pensar que lo que sea que se va a decidir va a estar bien, para eso tenemos a nuestros dirigentes y abogados trabajando”, indicó con serenidad, descartando cualquier tipo de triunfalismo.

El bicampeón de América con La Roja fue más allá y aseguró que lo único que desean como futbolistas es enfocarse en lo deportivo. “Nos han dado la tranquilidad de que nos preocupemos solamente del fútbol. Lo que suceda en CONMEBOL se sabrá en los próximos días”, añadió, deslizando que las gestiones legales están completamente en manos de la dirigencia.

Eso no quita que el jugador reconozca la ventaja que tenían antes de la suspensión. “Si vamos a la parte deportiva, nosotros estábamos clasificando, así lo decía el resultado. Pero me resulta complicado hacer un análisis de lo que pensará la CONMEBOL, eso no lo sabemos”, expresó. Con esas palabras, dejó en claro que, aunque en la cancha tenían la llave a su favor, no hay certezas sobre cómo se interpretará todo desde Paraguay.

Díaz también fue enfático al recordar los incidentes ocurridos en Argentina, los mismos que generaron que el organismo rector abra el proceso disciplinario. “En mis 20 años de carrera nunca me tocó vivir algo tan complejo. Son situaciones que no debemos normalizar. El resultado pasa a segundo plano cuando la gente corre peligro”, señaló, cuestionando la manera en que algunos dirigentes priorizaron lo deportivo por encima de lo humano.

En ese sentido, el mediocampista fue crítico con la postura de la directiva de Independiente tras los hechos. “Me parecía repudiable que, a pocas horas de lo ocurrido, algunos solo pensaran en lo deportivo. Eso no corresponde, lo más importante siempre deben ser las personas”, enfatizó, diferenciando la mirada de los jugadores rivales que, según dijo, se mostraron más sensibles con lo sucedido.

Pese al escenario de incertidumbre, Marcelo Díaz recalcó que el grupo no puede perder el enfoque. La Universidad de Chile también se juega mucho en el torneo local, nada menos que en la previa del Superclásico ante Colo Colo. “Ha sido una semana muy compleja, de muchas emociones, pero ya nos tenemos que enfocar en el partido del domingo, que es clave. Es el único partido que no se puede perder en el año”, declaró el capitán.

El desenlace del caso en CONMEBOL sigue pendiente y será decisivo no solo para Universidad de Chile, sino también para Alianza Lima, que aguarda de cerca el veredicto.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile / Independiente?

El duelo de ida de cuartos de final aún no tiene fecha y hora exacta, pero se disputaría en el estadio Alejandro Villanueva durante la semana del 16 de septiembre en un horario similar al de los octavos de final: 7:30 p.m.. El cuadro blanquiazul es local porque accedió desde la Copa Libertadores y los chilenos o argentinos tendrán que esperar a cerrar como locales en la semana del 25 de septiembre, probablemente a la misma hora. El canal del partido se designará en los próximos días, de acuerdo a la disposición de CONMEBOL.

