La Copa Sudamericana 2025 vive horas de tensión luego de los lamentables hechos ocurridos en el partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile, que terminó suspendido por graves incidentes en las tribunas. El presidente del club argentino, Néstor Grindetti, tomó un rol protagónico al trasladarse de inmediato a la sede de la Conmebol en Paraguay, donde aseguró que luchará para que el organismo reconozca a Independiente como la parte perjudicada y le otorgue la clasificación a cuartos de final. De concretarse ese escenario, el ‘Rojo’ se convertiría en el próximo rival de Alianza Lima, lo que añade mayor expectativa a la resolución de este caso que ha generado polémica en todo el continente.
En declaraciones a la prensa argentina, Grindetti no dudó en responsabilizar a la hinchada chilena por la violencia desatada en el estadio. “El partido fue cancelado por la gente de la Universidad de Chile”, expresó con firmeza, además indicó que Independiente “tiene derecho a pedir los puntos y no recibir ningún castigo”. Su discurso busca evitar cualquier sanción y trasladar toda la carga de los hechos al conjunto rival.
El dirigente explicó que su viaje a Paraguay tiene como objetivo presentar de manera oficial la postura de Independiente. Si bien aclaró que no se reuniría directamente con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, señaló que dialogará con funcionarios del organismo para “suministrar toda la información disponible” y dejar en claro la posición institucional del club argentino.
Nota en desarrollo
