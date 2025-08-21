Alianza Lima continúa haciendo historia en la Copa Sudamericana 2025. Esta vez, después de un primer susto en Quito, consiguió eliminar a la Universidad Católica de Ecuador tras imponerse por 2-1 en la vuelta y agrandar su global para clasificar con marcador de 4-1. Carlos Zambrano, quien no terminó el partido por molestias físicas, fue uno de los mejores en la zaga blanquiazul y demostró su importancia para complementarse con Renzo Garcés.

Cuando Zambrano fue sustituido por Gianfranco Chávez a los 81′, se encendieron las alarmas en La Victoria. A pocos días para una edición más del clásico del fútbol peruano, donde los íntimos visitarán a Universitario de Deportes por el Torneo Clausura, se abrió la duda sobre si el experimentado zaguero podría estar disponible para dicho compromiso a disputarse en el Estadio Monumental.

Para buena suerte del pueblo blanquiazul, el propio futbolista, en su diálogo con la prensa en zona mixta, confirmó que no fue nada y no hay de qué preocuparse. “No es nada grave. Todo bien. Estaba calculando el tiempo hasta cuánto podía dar. Soy consciente que cuesta en la altura. Gracias a Dios se logró el objetivo”, afirmó.

En alusión a las expectativas de la hinchada por seguir avanzando en la Copa Sudamericana, el ‘León’ fue claro en asegurar que el techo siempre lo ponen los fanáticos del club y que, si bien tienen hambre de gloria, no ven a ningún rival por encima del hombro. Más líder que nunca, el defensor mantuvo la mesura en medio de la algarabía.

“La obligación lo pone la gente. Todos los partidos son complicados. En estas instancias nadie sabe qué va a pasar. No nos sentimos favoritos ante nadie. El primer tiempo se nos complicó, nos costó mucho, pero supimos sobreponernos”, comentó.

Ojo, todavía no se conoce el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a raíz de la cancelación del partido de vuelta entre Independiente y la Universidad de Chile –los de Santiago ganaban por un global de 2-1–. Los graves incidentes ocurridos en la tribuna visitante del Estadio Libertadores de América llevó a la CONMEBOL a tomar esta medida y ahora falta que determinen al clasificado.

Por otra parte, a propósito de lo que se le avecina al conjunto de La Victoria, Carlos Zambrano se refirió al clasificó del fin de semana y no entró en detalles sobre la seguidilla de partidos que viene afrontando, pues señaló que solo espera que sea un buen espectáculo. “Venimos trabajando humildemente. La seguidilla de partidos a veces cuesta. Lo importante es que sea un buen espectáculo”, añadió.

Por último, el ‘Káiser’ tuvo palabras de elogios hacia Néstor Gorosito, a quien le dio el crédito por el repunte que han tenido a nivel internacional a lo largo de este 2025, cambiando de mentalidad para competir de igual a igual con otros equipos de Sudamérica. “Creo que los resultados hablan por sí solo. Es un gran entrenador”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

