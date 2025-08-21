Se viven horas de mucha tención en el fútbol sudamericano. Luego de los lamentables hechos ocurridos el último miércoles en el Estadio Libertadores de América, donde barristas de Independiente y la Universidad de Chile se enfrascaron en una batalla campal en la tribuna Pavoni (sector visitante), la clasificación de uno de los clubes a los cuartos de final de la Copa Sudamericana sigue en manos de la CONMEBOL, ente rector que dio por cancelado el partido en Avellaneda.

La cancelación de un encuentro no es lo mismo que una suspensión, pues lo segundo significa que puede ser reprogramado. En este caso, el destino de los clubes en cuestión está en manos de la CONMEBOL. Así pues, según infirmó Olé desde Argentina, la tendencia hasta esta hora de la tarde es que ambos sean descalificados de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, el protocolo indica que, mientras se toma una decisión final, tanto Independiente como U. de Chile tendrán cinco días para presentar sus descargos ante la Comisión Disciplinaria del máximo ente rector del fútbol sudamericano. Luego de eso, no habrá marcha atrás y la entidad dará su veredicto.

En Alianza Lima están expectantes por lo que se determine en la CONMEBOL, pues de aquí saldrá su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Si miramos solo el resultado, U. de Chile estaba clasificando con un global de 2-1; sin embargo, eso ya quedó al margen y hay otras aristas a considerar en este contexto, las cuales ya están bajo evaluación.

Alianza Lima eliminó a Universidad Católica de Ecuador para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Alianza Lima)

De darse el escenario en que descalifiquen a ambos equipos, los dirigidos por Néstor Gorosito pasarán a las semifinales de manera directa y esperarán a su rival en dicha instancia. Hay varias posibilidades sobre la mesa y, mientras hay un desenlace, los blanquiazules seguirán en lo suyo y se enfocarán en el clásico de este fin de semana frente a Universitario.

En cuanto al reglamento disciplinario de la CONMEBOL, este toca varios puntos que se vinculan con lo sucedido en Avellaneda. En casos menores, se esperaría una simple advertencia, una sanción económica o el cierre temporal del estadio. No obstante, en contextos más graves como el de anoche, se pueden establecer descalificaciones de competiciones o retirada de un título o premio.

Asimismo, el artículo 19 señala que se puede declarar perdedor por un marcador de 3-0 al club que es encontrado responsable de los incidentes: “Sin perjuicio de otras sanciones que se pudieran imponer, cualquier equipo por cuya responsabilidad se determine el resultado de un partido, se considerará como perdedor de ese encuentro por 3-0. Si el resultado real fuese menos favorable para el club o asociación responsable, ese resultado se mantendrá“.

En lo que respecta al estado de salud de aquellos que fueron agredidos de gravedad, Michael Clark, presidente de U. de Chile, se reunió con los directores del Hospital Fiorito y le informaron que 12 hinchas chilenos están internados ahí, de los cuales que ocho de ellos fueron dados de alta y cuatro se continúan hospitalizados: uno en terapia intensiva y dos con probabilidad de ser dados de alta este jueves.

