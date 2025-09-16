Alianza Lima está entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana. (Foto: AFP)
Alianza Lima publicó en sus redes sociales su lista de 23 convocados para el duelo de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, que se disputará este jueves 18 a las 7:30 p.m. (hora peruana, dos horas más en Chile) con Paolo Guerrero y Hernán Barcos a la cabeza. Eso sí, dos nombres destacan por su ausencia: Jesús Castillo y Josué Estrada.

Lista de convocados de Alianza Lima para el primer partido de cuartos de final de Copa Sudamericana ante U. de Chile. (Foto: @ClubALOficial)
Noticia en desarrollo...

