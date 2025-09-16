Los reclamos de Universitario contra Alianza Lima, luego del clásico previo a la fecha FIFA, trajo consigo las fuertes sanciones contra Néstor Gorosito, Renzo Garcés y Carlos Zambrano –además de las dos fechas para el ‘Káiser’, otras seis fueron para ‘Pipo’ y cuatro para Garcés–. En medio de eso, el ‘León’ sostuvo que espera que los merengues dejen de quejarse. “Parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado”, afirmó contundentemente. Al respecto, salieron a opinar Jorge Fossati, Aldo Corzo y Martín Pérez Guedes, pero el tema no quedó ahí.

En entrevista con Mano o Mano, el ‘Káiser’ explicó que su mensaje no estaba dirigido al comando técnico o los jugadores de Universitario, sino más bien a los directivos, desde la cabeza que es el administrador Franco Velazco, por sus reclamos a la CONAR debido a esos sucesos.

“Mi mensaje va direccionado a nivel dirigencial. Sé quejan de todo. Esto ya no parece fútbol. En el Monumental te mentan la madre, te escupen y es parte de. No pienso ir y que me aplaudan. Por eso no me voy a quejar. Es un hostigamiento en estadio que pasa toda la vida y en todos los países. Uno, de la calentura, hace gestos y se quejan. Es una tontería”, declaró el defensa blanquiazul.

De paso, explicó que “lo mismo pasó con el árbitro (Jordi Espinoza). Me empujó y me pareció una falta de respeto. Yo le bajé el brazo porque no tenía para qué tocarme, ni yo a él. Son cosas que pasan en el campo y deben quedar ahí”. Además, salió en defensa de Renzo Garcés. “Yo estuve al lado de Garcés en el clásico y nunca le dijo una lisura al árbitro. Para mí es una mentira”, aseguró.

Una fecha de suspensión en el Torneo Clausura le queda a Carlos Zambrano. (Foto: Alianza Lima)

Pasando la página de las sanciones por el último clásico, Carlos Zambrano fue claro en reconocer que el nivel de Alianza Lima no es el mismo en el Torneo Clausura que en la Copa Sudamericana, donde están en cuartos de final, aunque también señaló que no se trata de un tema de falta de motivación en la Liga 1.

“No pasa por un tema motivacional. Pienso que a veces los partidos se nos complican por nosotros mismos. A veces nos dejamos estar y no somos contundentes. Aún así estamos tranquilos y confiados que podemos remontar esto. Estas rachas pueden pasar en cualquier equipo grande”, apuntó. “Sinceramente, cuando el rival te exige más, uno automáticamente se exige más. Y cuando los partidos se hacen trabados y aburridos, uno entra a ese ritmo también. Y no debería ser así”, agregó.

Por otro lado, dio su mirada sobre el próximo rival de los íntimos en la Copa, y su siguiente partido ante la Universidad de Chile este jueves en Matute, que de paso marcará su regreso a las canchas. “No analizo mucho a los delanteros (de U. de Chile). Me enfoco más en lo que yo puedo hacer dentro del campo, porque al final nos muestran ciertas cosas en el análisis y en los partidos salen con otras cosas”, puntualizó.

Por último, el ‘Káiser’ habló del próximo entrenador de la Selección Peruana. “¿Ustedes piensan que si viene un técnico de renombre, con todos los títulos que quieran, va a haber un cambio que nos asegure llevarnos al Mundial? No hay que mentirnos, es un proceso. No nos engañemos. Cuando haya recambio, la prensa va a ser la que más critique a los nuevos jugadores. Si nos comemos una goleada, los chicos no van a aguantar”, cerró con cierta molestia.

Carlos Zambrano también se pronunció sobre el próximo entrenador de la Bicolor en reemplazo de Óscar Ibáñez. (Foto: FPF)

