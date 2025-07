A falta de pocas horas para que Alianza Lima enfrente su primera prueba de fuego para conseguir el cupo a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Néstor Gorosito dio detalles de lo que ha sido su análisis por los primeros seis meses que tiene con el cuadro ‘blanquiazul’. Manteniéndose firme con sus elecciones para la titularidad que presenta en los partidos, fue contundente en aclarar qué es lo que busca en los futbolistas de su plantel.

Después de una primera mitad de año en la que se les escapó, por una corta diferencia, el título del Torneo Apertura, el estratega ‘blanquiazul’ ha sido realista respecto al rendimiento de su equipo, quedando conforme con muchas de las etapas que han tenido que superar pero reconociendo los errores que deberán corregir.

“Ha sido un balance muy positivo, no hemos escatimado esfuerzos para llegar a la primera posición. La U ha tenido virtudes para terminar ahí, pero nosotros trataremos de mejorar, de ver lo que no se hizo bien para mejorar. Tendríamos que haber hecho más goles, pero hay muchas cosas positivas en las que nosotros hacemos hincapié”, indicó en entrevista con RPP.

Alianza Lima busca dar la sorpresa ante Gremio en Copa Sudamericana. (Foto: Alianza Lima)

Dentro de ese balance, resaltó las posibilidades que han tenido sus jugadores para formar parte de las filas de la Selección Peruana, resaltando sobretodo un nombre en especial, que para Gorosito es más que el futuro de la ‘bicolor’, Pero Cari, quien se perfila a ser uno de los próximos convocados en las listas.

“Tuvimos 6 jugadores en la selección mayor, algo que hace mucho tiempo no hacía Alianza Lima, teniendo en cuenta también que Piero Cari se apunta como opción. No de sparring, para mí va a jugar 15 años en la Selección. Yo no sé cuántos equipos tienen tantos jóvenes jugando el torneo y Copa Libertadores. Eso es mérito del club”, añadió.

Hablando justamente del mismo jugador, fue tajante en explicar el por qué decide usarlo, a pesar de su corta edad, por encima de uno de los refuerzos extranjeros que sigue en deuda con el hincha aliancista, Pablo Ceppelini, a quien se ha convertido en el suplente para dicha posición.

“Juega por las condiciones naturales que tiene, no lo ponemos nosotros, se pone solo con lo que rinde en los entrenamientos y en los partidos que le toca jugar. Nosotros no miramos antecedentes, miramos actualidad. Somos respetuosos con los antecedentes pero miramos lo de ahora. El que juega bien, juega”, señaló.

Respondiendo a los cuestionamientos que esta elección genera, también mencionó: “Hoy como entrenador, me doy cuenta que depende todo de uno. La gente pregunta por qué ese y no aquel, yo les respondo que es porque yo los veo todos los días. Es debido a eso que decido a quién poner, no por capricho”

Piero Cari debutó en marzo de este año ante ADT en Tarma por la Liga 1, también jugó Copa Libertadores. (Foto: Club Alianza Lima / Facebook)

