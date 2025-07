Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, habló en conferencia de prensa y dio detalles de la planificación del club para lo que resta de la temporada. ¿Llegarán más fichajes?

“En estos primeros seis meses el balance es muy positivo. Históricamente, Alianza no había competido en ese nivel, no había conseguido cosas importantes a nivel nacional, habiendo clasificado en los mano a mano. Alianza eliminó a Nacional, Iquique y Boca Juniors, eso va a quedar en la historia del club y la mente de todos. No solo porque se ganó, sino también porque se mostró un nivel altísimo para competir a nivel internacional”.

“En la fase de grupos de la Copa Libertadores, las cosas no salieron como esperábamos. Pero conseguimos la clasificación a la Copa Sudamericana, un torneo que nos encanta estar y lo vamos a pelear. Hemos asumido todo tipo de retos. Si bien el equipo consiguió un porcentaje alto en el Torneo Apertura, pero no alcanzó para tener el primer lugar”.

“Lo más importante era incorporar a jugadores en ciertos puestos. El club se ha reforzado como corresponde, está lito para competir en el Clausura y lo que se viene. ¿Quién no quisiera tener a Kevin? Pero está en Fluminense. Agilizamos todo lo que había que agilizar. Está claro que nuestra intención es incorporarlo, pero no depende de Alianza Lima. Como club, hemos hecho todo los esfuerzos”.

“Lo de Bassco Soyer es lo mismo que con Víctor Guzmán. Lo real y concreto es que Víctor Guzmán se fue al Sporting de Lisboa, que tiene por característica la formación de menores. Bassco se va posiblemente mañana a Gil Vicente. Lo que debo destacar es que el club se queda con un porcentaje importante ante una posible transferencia”.

“Hasta que el libro de pases no esté cerrado, no podemos decir que Alianza Lima está igual. Esperaremos lo que pase con Kevin Serna, no cerramos la posibilidad de incorporar a alguien más. Después, somos conscientes de lo difícil que va a ser, más porque tenemos la obligación de salir primeros en este Clausura”.

“El miércoles tenemos la Copa Sudamericana, y estoy convencido que el equipo va a dar muestras de mantener ese nivel que ya nos dio en el verano jugando la Copa Libertadores. Estamos tranquilos en ese sentido”.

