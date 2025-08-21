Alianza Lima consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, luego de eliminar a la Universidad Católica de Ecuador por un marcador global de 4-1. Sin embargo, cuando se esperaba que durante la noche del último miércoles se conocería a su rival en esta instancia, el panorama cambió con la cancelación del encuentro de vuelta entre Independiente y la Universidad de Chile, disputado en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda.

Sucede que un enfrentamiento entre barristas de ambos clubes, el cual dejó a varios heridos trasladados al hospital más cercano y a detenidos por los efectivos de seguridad, llevó a la CONMEBOL a tomar la sartén por el mango y dar cancelada la llave. Esto quiere decir que, luego de recibir los descargos de ambos clubes –en un plazo de cinco días–, el ente rector del fútbol sudamericano emitirá su decisión final.

Hay varios escenarios en este punto, siendo uno de ellos la posibilidad de que ambos conjuntos sean descalificados y, por ende, Alianza Lima clasifique de manera inmediata a las semifinales de la Copa Sudamericana. Todo esto sigue en análisis y por el momento no hay luces de la medida que tomará la CONMEBOL.

En medio de esta incertidumbre, en Alianza Lima no son ajenos a lo que se viene diciendo y a las conjeturas que se van tejiendo desde Argentina y Chile. Así pues, Fernando Cabada, administración de los blanquiazules, tomó la palabra y reveló la postura del club en una reciente entrevista con Ovación.

Fernando Cabada es el actual administrador de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Al ser consultado sobre si Alianza Lima tomará una postura en este caso, el directivo fue contundente: “A nosotros no nos corresponde pedir nada, CONMEBOL tomará una decisión y nosotros estamos a la espera de lo que decidan. Lo único que podemos opinar es que es una desgracia y rechazamos la violencia”.

Esto quiere decir que, si bien la medida que tome la CONMEBOL le compete al club victoriano, pues se trata de su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la interna serán respetuosos de las formas y se mantendrán al margen. Veremos qué sucede luego de los descargos de los representantes de Independencia y U. de Chile.

Por otro lado, Fernando Cabada también se refirió a la continuidad de Néstor Gorosito en el 2026, ya que tiene contrato hasta finales de diciembre. El administrador reafirmó su respaldo al entrenador argentino y aseguró que ese tema lo analizará más a profundidad Franco Navarro, director deportivo de la institución.

“Nosotros no vamos a basar en el resultado de uno o dos partidos la continuidad de una persona que viene trabajando bien con nosotros. Apostamos a la continuidad, somos un gran equipo en todos los flancos, confío mucho en la decisión que tome Franco Navarro sobre su continuidad, yo voy a estar totalmente satisfecho con cualquier decisión que él tome”, aseveró.

Los futbolistas de Independiente y U. de Chile quedaron consternados por lo ocurrido en Avellaneda. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

