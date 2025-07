A pocas horas para recibir a Gremio por los play-offs de la Copa Sudamericana, en Alianza Lima hay incertidumbre por la alineación titular que parará en el Estadio Alejandro Villanueva. Y es que en el último empate sin goles ante UTC en Cajabamba, los íntimos no solo perdieron la posibilidad de luchar por el Torneo Apertura –Universitario de Deportes ni siquiera necesitó ganar su partido para coronarse–, sino también a uno de sus extremos titulares: Eryc Castillo.

El delantero no pudo continuar jugando en el Estadio Germán Contreras Jara y tuvo que ser sustituido por Pablo Ceppelini a los 22′, a raíz de una fuerte falta de Luis Garro en el centro del campo. Por lo que se pudo ver en la transmisión del encuentro, el área médica se apoyó en un poco de hielo para calmar el dolor del ecuatoriano en la zona afectada.

Según se pudo conocer, Eryc Castillo tuvo menos dolor durante el último domingo y hay optimismo en la interna de Alianza Lima. Eso sí, el futbolista será sometido a una resonancia magnética este lunes para conocer la gravedad de su lesión en la pierna izquierda y determinar si estará disponible contra Gremio o queda descartado de la convocatoria.

Eryc Castillo lleva seis goles y cinco asistencias en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

Si finalmente se confirma lo peor para los blanquiazul, Néstor Gorosito deberá hacer uso de sus variantes para reacomodar su formación titular. Por características, Jhamir D’Arrigo es uno de los candidatos con chances de arrancar frente a Gremio. Asimismo, Gaspar Gentile, uno los refuerzos para este segundo semestre de la temporada, también tiene opciones.

Gentile no juega un partido oficial desde el 22 de junio, cuando todavía pertenecía a Cienciano y estuvo en el 3-2 sobre Alianza Atlético. Sin embargo, a pesar de tener más de un mes de inscripción, físicamente está impecable y eso le da un plus para estar en carpeta como uno de los posibles titulares. La palabra final la tendrá Gorosito luego de los últimos entrenamientos.

Por otro lado, Kevin Quevedo, quien no fue convocado para el último encuentro contra UTC, también es otra de las interrogantes alrededor de Alianza Lima. Se supo que no fue considerado porque físicamente no está al 100 %, pero se desconoce si tiene alguna lesión o no. Si lo que tiene no es de gravedad y solo se ausentó por precaución, podría alinear contra los brasileños.

Sin embargo, si Quevedo también queda descartado, Alianza Lima perdería a sus dos extremos titulares. Sumado a eso, todavía se desconoce cómo va el proceso de recuperación de Carlos Zambrano y Guillermo Enrique, quienes tampoco jugaron contra el ‘Gavilán del Norte’. Las últimas horas serán cruciales y en La Victoria no quieren más sorpresas, pues saben que necesitan a todos para afrontar este duro reto frente a Gremio.

Kevin Quevedo no jugó el último partido de Alianza Lima contra UTC. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo se enfrentarán Alianza Lima vs. Gremio?

Según la programación de la CONMEBOL, Alianza Lima y Gremio se verán las caras por los play-offs de la Copa Sudamericana 2025 en partidos de ida y vuelta. El primero de ellos será este miércoles 16 de julio, pactado para las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Luego, la vuelta se llevará a cabo en el Arena do Gremio, el miércoles 23 de julio a las 7:30 p.m.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su alternativa de streaming en la plataforma DGO. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR