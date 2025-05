Por cómo Alianza Lima fue avanzando desde las rondas previas, en La Victoria se instaló la ilusión de que en esta Copa Libertadores iban a ser capaces de pasar la fase de grupos después de 15 años. Sin embargo, el rendimiento de los blanquiazules fue muy irregular en los últimos dos meses y eso terminó condenándolos a la eliminación a falta de una jornada.

Con este panorama de por medio, en tienda íntima no se dan por vencidos y pondrán todas sus balas en conseguir el cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana. Aunque no dependen de sí mismos, pues además de no perder con Libertad necesitan que Sao Paulo les dé una mano con Talleres, hay mucho optimismo en la interna.

Previo al viaje a Asunción, Hernán Barcos fue de los pocos que habló ante los medios de comunicación mientras se dirigía al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En su intervención, el argentino dio a conocer su sentir sobre este presente. “(Los octavos de final) Fue el primer objetivo, pero obviamente no se pudo dar y ahora vamos a buscar la Sudamericana”, manifestó.

Hernán Barcos tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. (Foto: GEC)

Por otro lado, debido a que el triunfo sobre Sport Boys los colocó en la cima del Torneo Apertura con 26 puntos –están por detrás de Universitario de Deportes solo por diferencia de goles–, los blanquiazules están enfocados en la posibilidad de seguir compitiendo en dos certámenes en simultáneo: la Liga 1 Te Apuesto y la Copa Sudamericana.

Precisamente sobre eso, el ‘Pirata’ mencionó que están mentalizados en conseguir dicho objetivo y demostrar que están a la altura de un torneo como la ‘Suda’. “Vamos a pelear en los dos frentes y esperemos poder continuar en la Sudamericana. Después, el campeonato local terminarlo de la mejor forma posible”, subrayó.

En cuanto a la formación que parará Alianza Lima en el Estadio La Huerta, Néstor Gorosito todavía no define a algunos jugadores, pero se espera que no varíe mucho de lo que vimos contra Sport Boys. Eso sí, Carlos Zambrano no será considerado porque tiene que cumplir un partido de suspensión por la expulsión que sufrió contra Talleres.

Hernán Barcos tiene cinco goles en la Copa Libertadores 2025. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 a Sport Boys por la Liga 1 Te Apuesto, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Libertad, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho duelo está programado para el martes 27 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio La Huerta (Asunción, Paraguay).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, demás de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

