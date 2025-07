Alianza Lima está instalado en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, luego de dejar en el camino a Gremio con un global de 3-1 a favor. En ese sentido, los íntimos buscarán seguir avanzando en el certamen internacional y para eso deberán eliminar a la Universidad Católica de Ecuador. Dentro de este panorama, hay que considerar los nombres que estarán ausentes en el arranque de esta llave y los que volverán a estar dentro del plantel de Néstor Gorosito.

En primera instancia, debemos mencionar que Carlos Zambrano se perderá el partido de ida en el Estadio Alejandro Villanueva, pues fue expulsado en los minutos finales de la vuelta ante Gremio. En ese sentido, Gorosito deberá hacer algunos reajustes para recomponer su línea defensiva para recibir a los ecuatorianos en Matute.

Una posibilidad es que, como ya sucedió antes, Erick Noriega retroceda unos metros y deje de ser ancla para acompañar a Renzo Garcés en la línea defensiva. Sin embargo, debido a que el volante está en buen nivel y es una pieza clave en dicha zona del campo, retrocederlo implicaría limitar sus características. En ese sentido, ‘Pipo’ podría apostar por los jóvenes Jhoao Velásquez o Juan Delgado, así como reconvertir a Josué Estrada en central.

Carlos Zambrano fue expulsado en la vuelta ante Gremio. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, aún hay dudas sobre la presencia de Alan Cantero para estos partidos contra la Universidad Católica de Ecuador. El atacante argentino sufrió un desgarro del bíceps femoral izquierdo y viene cumpliendo con sus sesiones de rehabilitación, esperando ponerse a punto para recibir el alta del departamento médico del club.

Debido a que su lesión se dio el 16 de julio en la ida frente a Gremio, y había un margen de espera de dos semanas para su recuperación, podría estar listo para días antes del primer cruce de octavos de final, pactado para 13 de agosto –la CONMEBOL todavía no oficializa la programación–. Todo dependerá de su evolución y la decisión del comando técnico de Néstor Gorosito, quien determinará si primero le da rodaje en los encuentros por la Liga 1.

El que sí estará a disposición de ‘Pipo’ es Pablo Ceppelini. Como se recuerda, el volante uruguayo fue sancionado por la CONMEBOL con cuatro meses de suspensión por incumplir con su Código Disciplinario –le habría llamado “boliviano” a un hincha de Boca Juniors en La Bombonera–. No obstante, su impedimento será levantado en la primera semana de agosto y será una alternativa más para el mediocampo blanquiazul.

Pablo Ceppelini estará disponible para afrontar la llave ante la Universidad Católica de Ecuador. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo se jugarán Alianza Lima vs. Universidad Católica de Ecuador?

Luego de eliminar a Gremio y clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima enfrentará a la Universidad Católica de Ecuador por el pase a cuartos, en una llave de ida y vuelta. A falta de confirmación de la CONMEBOL, la ida se jugaría el miércoles 13 de agosto y la vuelta el 20; el primer cruce será en el Estadio Alejandro Villanueva y la revancha en el Olímpico de Atahualpa.

En cuanto a la transmisión, esto aún no está definido, pero hay dos alternativas sobre la mesa: la televisación de ESPN y de DSports, ambos con sus opciones de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO, respectivamente. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas opciones para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

