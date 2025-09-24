Desde el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, Alianza Lima y Universidad de Chile definen la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con el 0-0 de la ida en el Alejandro Villanueva, la serie se encuentra completamente abierta. Sin embargo, surge la interrogante: ¿qué sucederá si vuelven a empatar? En la siguiente nota entérate cómo se define todo y cuáles son los antecedentes de ambos equipos en la competencia.

No cabe duda que este jueves 25 de setiembre se marcará un precedente en la Copa Sudamericana 2025 porque, por primera vez, Universidad de Chile jugará sin público, tras la sanción impuesta por Conmebol, producto de los disturbios ocurridos en octavos de final ante Independiente. Esta situación podría significar un apoyo para el rival de turno como Alianza Lima.

Con el 0-0 de la ida, Alianza Lima o Universidad de Chile solo necesitan una victoria para obtener el anhelado boleto a semifinales. Ambas escuadras parecen haber recuperado elementos en ataque, algo que podría ser clave en el desarrollo del encuentro y como opciones de variantes.

De persistir el empate en Coquimbo, según el reglamento impuesto por Conmebol desde inicios de la Copa Sudamericana 2025 para instancias decisivas, la serie se definirá desde la vía de los penales. No habrá tiempo extra, esta medida solo se aplicará para la final de la competencia.

Alianza Lima y U. de Chile empataron sin goles por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: GEC)

Hace algunos años, se determinó que el gol de visitante ya no era efectivo para las definiciones en torneos de carácter mundial. En el caso de Conmebol, también aplicaron esta medida y lo predominante es el marcador global al final de los 90 minutos de cada contienda disputada.

De esta manera, tanto Alianza Lima como Universidad de Chile incluyeron la práctica de tiros de penales en sus respectivos entrenamientos. Teniendo en cuenta la rigurosidad del choque disputado en la ciudad de Lima, no es una idea esquiva el ir hacia la tanda de penales en Coquimbo.

¿Cómo les fue en penales en el 2025?

A nivel internacional, ambas escuadras tuvieron la oportunidad de disputar la fase de grupos de Copa Libertadores y quedaron en tercer lugar; sin embargo, Alianza Lima cuenta con mayor recorrido porque jugo desde la Fase 1 de la competencia internacional.

Si bien la primera ronda eliminó sin problemas a Nacional de Paraguay, los blanquiazules enfrentaron a Boca Juniors en la Fase 2. Tras empatar 2-2 en el global, forzaron la definición de penales. Con el estadio La Bombonera como escenario, los dirigidos por Néstor Gorosito se impusieron por 5-4, teniendo a Guillermo Viscarra como principal figura.

Alianza Lima eliminó a Boca Juniors en La Bombonera (Crédito: Alianza Lima).

Por el lado de Universidad de Chile, en la temporada 2025 no ha disputado una serie de penales así que, de persistir el empate en Coquimbo e ir a la definición por esta vía, será la primera vez a nivel internacional en el presente ciclo. Los dirigidos por Gustavo Álvarez tienen a Guillermo Castellón como su arquero titular.

Cabe resaltar que el ganador de esta llave se enfrentará a Lanús de Argentina en las semifinales. El cuadro ‘Granate’ consiguió el boleto a esta instancia eliminando a Fluminense en el estadio Maracaná, tras alcanzar el empate 1-1 que significó un global de 2-1 por la victoria en el cotejo de ida.

¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. U. de Chile?

Luego de vencer por 4-0 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a la Universidad de Chile, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en el servicio de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR