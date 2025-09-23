Terminaron las Eliminatorias al Mundial 2026 y la Selección Peruana quedó ubicada en el noveno lugar de la tabla de posiciones. Sin el objetivo cumplido para la próxima Copa del Mundo, comenzó el plan para la reestructuración, en el afán de mejorar los resultados. A puertas de la elección de un nuevo DT, habló Óscar Ibáñez, quien asumió de manera interina en el final del último proceso. El ex portero lamentó la serie de resultados, pero también dejó claro cuál debería ser el nuevo perfil, ya sea con un profesional nacional o extranjero.

Ibáñez fue parte de seis partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026. Si bien tuvo la oportunidad de obtener una victoria (2-1 ante Bolivia), el resto de duelo reflejó dos empates y tres derrotas. Para Óscar, el último partido fue el que más lo marcó porque sentía que debieron cerrar con un triunfo.

“Me apena no haber ganado la última fecha. Ellos se lo merecían. Vinieron convencidos de que podían y recuperaron la forma de jugar que nos gusta. Se comprometieron y ayudaron a los más jóvenes. Se generó el modo Selección de la época de Ricardo. Hubiera sido una linda despedida. Estoy muy agradecido con los muchachos, ese sentido de pertenencia lo deben de mantener”, contó en el programa Doble Punta.

Por otro lado, aclaró la situación de Alex Valera quien no fue convocado por temas personales en la fecha doble de marzo y también fue ausencia en el mes de junio. Si bien fue incluido en la lista del mes de setiembre, una lesión obligó a dejarlo fuera. Ante ello, Óscar aclaró que todo fue conversado y no se trató de una negativa por parte del delantero de Universitario.

“Cuando conversé con él, tenía un tema familia complicado. En la segunda convocatoria no lo llamamos porque ya teníamos el puesto cubierto. En esta última sí se habló con él antes que pase lo de Paolo, estaba en buen momento. Me dijo que sí, que ya había solucionado su problema. Él y Edison vienen con molestias, se hizo la resonancia y salió una lesión que no le permitía llegar al partido con Uruguay y con mucho riesgo a Paraguay. Se decidió desconvocarlo. Jugó con Universitario, pero sí le daba los tiempos”, apuntó.

Con la postura clara sobre el tema de Valera, Ibáñez mostró su postura sobre el nuevo DT de la Selección Peruana para el periodo de clasificación al Mundial 2030. Para Óscar, existe la necesidad de seguir la misma línea marcada de acercarse más al jugador y resaltar sus capacidades.

“No hay un perfil por nacionalidad. Tiene que ser una persona preparada y entienda cómo es el fútbol en Perú. Lo que hicimos nosotros es algo que en otros lados no hacen: llamar a un jugador, citarlos y mostrarles los conceptos. Capaz en otro fútbol no lo hacen, pero aquí tienen que hacerlo. No todas las área de provincia están profesionalizadas. Capaz traes un jugador de presupuesto alto, pero ahorras en otras cosas que no debes”, mencionó.

Por último, Óscar Ibáñez aclaró que se siente “agradecido” por la oportunidad de dirigir la Selección Peruana y tenía claro cuándo culminaba su vínculo. Además, negó poner en contra a los jugadores de los actuales directivos como Jean Ferrari o Manuel Barreto, producto de los comentarios en los últimos días.

“Lo nuestro terminaba al final de la Eliminatorias. Nos lo propuso el presidente, no es que se lo pedimos. Aún estaba Franco cuando se consiguieron los amistosos. Creo que pudimos ser más prolijos y evitar responder en cada conferencia que me preguntaban. Si alguien quiso instalar que se buscó poner jugadores en contra de alguien, es subestimarlos. Son profesionales con mucho recorrido, quien lo hizo erró”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR