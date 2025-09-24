Este jueves, Alianza Lima visitará a Universidad de Chile en Coquimbo (sin público por disposición de Conmebol) por la Copa Sudamericana 2025. El partido de vuelta de cuartos de final definirá al rival de Lanús en semifinales. Con el 0-0 de la ida, todo está abierto y desde la escuadra sureña alistan algunas novedades entre sus convocados. Para esta ocasión, Gustavo Álvarez (DT) dispondrá de dos nuevos elementos: Lucas di Yorio e Israel Poblete.

Desde Chile informaron que ambos jugadores están aptos, luego de recuperarse de sus respectivas lesiones. En el caso de Di Yorio, volvió a entrenar a la par de sus compañeros, teniendo en cuenta que se operó la rodilla el pasado 12 de septiembre. El delantero no estuvo disponible en la ida por la cercanía de tiempo; sin embargo, podría sumar minutos en Coquimbo.

Eso sí, el argentino tendrá su prueba de fuego para saber si se queda de cara a la próxima temporada. El delantero llegó como carta estelar, pero nunca alcanzó el nivel proyectado. Su elevado salario y el bajo aporte en el campo hacen que el Azul contemple seriamente no ejecutar la opción de compra a Athletico Paranaense, lo que marcaría su adiós en diciembre.

Lucas Di Yorio. (Foto: Getty Images)

El caso de Israel Poblete es similar, aunque no cuenta con actividad desde el mes de agosto. El volante sufrió un desgarro que lo marginó del equipo por algunos partidos, pero con la recuperación hecha será opción para el mediocampo en el banquillo de Gustavo Álvarez.

Israel Poblete. (Foto: Getty Images)

En el país sureño también descartaron cualquier tipo de lesión por parte de Lucas Assadi, una de las figuras del choque disputado en el estadio Alejandro Villanueva. El delantero apunta a ser titular en la contienda al igual que Sebastián Rodríguez, ex Alianza Lima, que se ganó un espacio en la volante.

La baja confirmada de Universidad de Chile es Marcelo Díaz. El experimentado volante sufrió un desgarro en el isquiotibial del muslo izquierdo y no estará presente contra los blanquiazules. En el choque de ida tuvo que ser cambiado y, posteriormente, se confirmó la lesión.

Por lo pronto, Alianza Lima tendrá la baja confirmada de Carlos Zambrano, quien se encuentra suspendido porque recibió doble amarilla en el partido de ida. Pablo Lavandeira está lesionado, pero viajó con la delegación y Paolo Guerrero es duda junto a Kevin Quevedo, quien sería reemplazado por Alan Cantero.

¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. U. de Chile?

Luego de vencer por 4-0 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a la Universidad de Chile, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en el servicio de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR