Con la consigna de cumplir uno de los objetivos más grandes que Alianza Lima poco a poco ha ido planteándose a lo largo de todos los partidos que ha cumplido en torneos internacionales, el plantel ‘blanquiazul’ arribó a Coquimbo para lo que será su próximo duelo por Copa Sudamericana. Después de haber igualado sin goles en Lima, será ahora Coquimbo el lugar donde deberán buscar una ventaja frente a la U. de Chile, que les permita ingresar a las filas de los cuatro mejores equipos de este torneo. Por supuesto, saben la responsabilidad que enfrentan y eso lo reconoce Hernán Barcos.

Uno de los pilares del cuadro limeño es el ‘Pirata’, que ha logrado mantenerse por las últimas temporadas como un estandarte por el que pareciera no pasan los años y, con la experiencia de haber ganado anteriormente una Copa Sudamericana, ha sido el elegido una vez más para liderar el ataque de este duro partido definitivo.

Por supuesto, esa experiencia también la transmite a sus compañeros con mucha cautela y serenidad, tal como lo comentó en su llegada al aeropuerto de Coquimbo, donde llegó el chárter con toda la delegación. “Llegamos tranquilos, nada, descansar ahora y pensar en el jueves”, indicó en conversación con Ovación.

Alianza Lima enfrentará a la Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Club Alianza Lima)

Cabe resaltar que el partido de vuelta tuvo un cambio de sede pues, si bien el cuadro ‘azul’ acostumbra ser local en Santiago, por los problemas que se suscitaron en el último partido de octavos de final con Independiente, decidieron mover también la sede de este partido para ofrecer mayor seguridad al conjunto ‘íntimo’ que visita estas tierras.

Por otro lado, algo en lo que también ha venido pensando Alianza Lima en los últimos días, es en si es que podrán contar con otro de sus referentes en el ataque para este partido. Paolo Guerrero sufrió una lesión que le impidió salir en lista para la ida en Matute, pero todo parece indicar que en este duelo si estaría disponible.

Si bien, apareció en la lista de viajeros, aún no es opción segura que pueda arrancar de titular, pero si se perfila como una variante que pueda suplir cualquier necesidad del club o no permitir un desgaste del ‘Pirata’. Ante esto, Barcos mencionó: “Siempre es importante tener a todos los jugadores disponibles y esperemos hacer un gran partido”.

Paolo Guerrero trabaja duro para meterse en lista de viajeros (Foto: @ClubAloficial)

El cuadro dirigido por Néstor Gorosito solo piensa en seguir avanzando de fase en la Copa Sudamericana, tal como lo mencionó Navarro antes de viajar, querían sumar 21 partidos en torneos internacionales. Hernán solo confirmó lo comentado. “Sí, sí, es la idea, seguir haciendo historia, hacer las cosas bien. Sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos con qué poder ganarlo”, concluyó.

¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. U. de Chile?

Luego de vencer por 4-0 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a la Universidad de Chile, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en el servicio de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR