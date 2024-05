Universitario de Deportes tiene una misión importante este jueves 16 de mayo: sumar de a tres en el duelo ante Botafogo en el estadio Monumental. Luego del empate ante Junior de Barranquilla, por la jornada 4 de la fase de grupos en la Copa Libertadores, los cremas solo podrán tener una chance más de jugar de locales, antes de disputar la última fecha ante Liga de Quito en Ecuador. La urgencia de ganar es imperante, así como la de mantener un buen puntaje en el campeonato local, donde -tras ganar a Sporting Cristal- se ubican como líderes de la tabla, a solo dos partidos de conocer al campeón del Apertura.

Ante este panorama, es inevitable pensar en la exigencia que se requiere para competir en ambos torneos de la mejor manera, un hecho que tiene muy presente el director deportivo del club, Manuel Barreto, quien señaló que, más allá de haber ganadoor goleada (4-1) a los rimenses, deben mantenerla concentración para los retos que se avecinan.

“El triunfo reconforta, nos llena de motivación, pero hay que tomarlo con calma. Tenemos mucho en juego. Es momento de recargar energías para lo que se viene”, indicó el directivo crema. Además, dio a conocer que “se ha potenciado el departamento médico. Tenemos nuevas máquinas para acelerar la recuperación de los jugadores. Queremos dar el siguiente paso hacia la excelencia”.

De vuelta al plano deportivo, Barreto ennfatizó que el equipo está concentrado en sacar adelante los cuatro duelos que restan, dos por el Torneo Apertura (primero ante Cienciano de visita y luego ante Los Chankas en el Monumental) y dos más por la Copa Libertadores (enfrentando este jueves a Botafogo y después el martes 28 de mayo contra Liga de Quito).

“En este momento estamos abocados puntualmente a finalizar estas cuatro finales que nos queda, yendo partido a partido”, señaló. No obstante, ante la pregunta de si buscarán refuerzos para la segunda mitad del año, precisó que “si aparece una oportunidad nacional importante en el mercado la vamos a poner sobre la mesa y la analizaremos con la administración y el comando técnico”.

Finalmente, reiteró que “ahora estamos en un nivel donde la autoexigencia es total. [...] Se está peleando ambos frentes y hay muchos que comentan que no alcanza o que estamos cansados. Hay tantos medios de comunicación que comentan esto, lo que me da la sensación de que no quisieran que le vaya bien a la ‘U’, para decir: ‘yo tenía razón’, cuando se está logrando algo que no se hace en el fútbol peruano, competir al máximo nivel”.

Partidos que le restan a Universitario

En la próxima jornada, Universitario de Deportes tendrá que visitar a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el duelo válido por la fecha 16 del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está programado para jugarse el lunes 20 de mayo desde las 8:00 de la noche y se podrá ver por L1 MAX, disponible en los servicios de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

Y en la última fecha del Torneo Apertura, el vigente campeón nacional recibirá a Los Chankas en el Estadio Monumental. La Liga 1 Te Apuesto todavía no ha compartido la programación de la jornada 17, pero todo indica que se disputaría el fin de semana siguiente al de la fecha 16. Será la primera vez que se enfrentan cremas y andahuaylinos.

Con relación a la Copa Libertadores, los estudiantiles tendrán que recibir este jueves a Botafogo en el Monumental, mientras que cerrará su participación en la fase de grupos del campeonato de clubes más importante del continente, visitando a LDU en Quito.





