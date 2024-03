El ‘Rojo Matador’ salió con una actitud más conservadora y esperando en su campo, dándole el balón a Vallejo. El equipo de Roberto Mosquera con espacio, buscando los centros por lado y lo balones largos, tuvo varias ocasiones para abrir el marcador, pero Joel Pinto estuvo enorme atajando todo en el primer tiempo. Sin embargo, todo cambió tras el descanso, Paolo Guerrero anotó de cabeza, pero su tanto fue anulado porque la pelota ya había salido. Lejos de venirse abajo, los ‘poetas’ siguieron buscando el gol y en un lapso de 10′, Vélez (71′) y Mena (78′) lograron el triunfo para conseguir el boleto a fase de grupos de la Sudamericana.

Claves del partido

No pudo anotar, pero estuvo en todas

Era claro que todo el centro de la atención iba a estar en Paolo Guerrero, el equipo iba a jugar para él y en ese sentido el ‘Depredador’ estuvo muy activo en el partido. Durante el primer tiempo, que Vallejo dominó ante un Sport Huancayo replegado en su campo, el ‘9′ recibió balones largos y tuvo más de una oportunidad para abrir el marcador, pero Pinto le dijo que no.

Ya en el segundo tiempo, Ramírez recibió una pelota por la izquierda y sacó un centro al área para un cabezazo de Paolo que se metió al arco. Sin embargo, el árbitro, ayudado por el VAR, anuló el gol porque la redonda ya había salido. Minutos más tarde llegaría el 1-0 de Vélez y ‘PG9′ apareció en la foto, pero donde sí intervino fue en el 2-0 de Mena, recibiendo el balón en la mitad de la cancha y armando la jugada. Según Sofascore, el ‘9′ tuvo tres remates a puerta y tres desviados.

Gol anulado de Paolo Guerrero que pudo ser el 1-0 de César Vallejo vs. Sport Huancayo. (Video: ESPN)

Vélez y Mena dijeron presente

Paolo Guerrero no anotó ningún gol, pero eso no fue impedimento para que los ‘poetas’ sacarán adelante el partido. Cuando ‘PG9′ no está en su noche o tiene enfrente a un arquero que se crece, César Vallejo puede confiar en sus demás atacantes, en especial en sus referentes: Jairo Vélez y Yorleys Mena, autores de los tantos del triunfo ante el ‘Rojo Matador’.

A los 71′, cuatro minutos después del gol anulado a Paolo Guerrero, Mena sacó un centro por la izquierda al área, el defensor Pérez rechazó mal y en una descoordinación con Pinto le dejó servido para que Vélez abriera el marcador. Siete minutos después, a los 78′, el ‘Depredador’ recibió el balón en el medio, se la pasó a Ballón, quien sin marca avanzó hasta el borde del área, se la dio a Cabello y lanzó un centro para el pie del colombiano y decretar el 2-0.

Gol de Yorleys Mena para el 2-0 de César Vallejo vs. Sport Huancayo. (Video: ESPN)

Tapó todo lo que pudo

La razón principal por la que Paolo Guerrero no anotó y por la que Vallejo tardó tanto en abrir el marcador fue la gran actuación de Joel Pinto. El veterano arquero de Sport Huancayo volvió a demostrar toda su experiencia sacando varios pelotas de peligro, incluso en el primer tiempo tras un remate de Vélez acusó una dolencia en la espalda la que puso en riesgo su continuidad en el partido; no obstante, pudo recuperarse y seguir siendo la figura, pese a los dos goles encajados.

De acuerdo a Sofascore, el ‘Gato’ tuvo un total de nueve atajadas en 90′, entre ellas un despeje por lo alto y cuatro paradas dentro del área. A pesar de que en el 1-0 cometió un error al no hablarse con su defensa, fue la figura del partido con una nota de 8.5, según la mencionada página.

No alcanzó la ‘gasolina’

El plan de Huancayo era claro: aguantar lo más y aprovechar las pocas que podía tener. Y en el primer tiempo la fórmula le estaba saliendo redonda: con un Pinto enorme, tapando de todo. Sin embargo, la actitud timorata del equipo terminó pesando con el correr de los minutos. El propio desgaste que venía haciendo la defensa pasó factura después de la hora de juego.

Wilmar Valencia demoró en los cambios y los dos goles llegaron juntos. Las piernas para defender no eran las mismas, el ‘Rojo Matador’ estaba extenuado y las variantes recién llegaron faltando 10′ para el final. ‘Bam Bam’ puso a Benites, Huaccha, Viveros y Nuñez, pero con poco tiempo en el campo y con un 2-0 abajo poco o nada pudieron hacer para revertir la situación.





