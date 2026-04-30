Cienciano está en boca de todos y no solamente por su buen triunfo por 1-0 sobre Atlético Mineiro, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Y es que además de los tres puntos que se llevó ante el ‘Galo’, el ‘Papá’ se llevó los reflectores por la estridente conferencia de prensa de su director técnico Horacio Melgarejo.

Cuando todo parecía estar calmado por la victoria de Cienciano, la conferencia se encendió por las preguntas que fue recibiendo el estratega del cuadro cusqueño, muchas de ellas vinculadas a la falta de efectividad de su equipo para poner ganar por un marcador más amplio, en medio de la superioridad numérica que tuvo por la expulsión de Ángelo Preciado. Así pues, Melgarejo no se guardó nada.

“Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos. Sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace veinte años pesaba 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté”, señaló.

Estas declaraciones fueron replicadas en la mayoría de medios deportivos de Sudamérica, destacando la ofuscada reacción del entrenador de Cienciano. Horas más tarde, el propio club salió a respaldar a su DT, utilizando sus redes sociales y dejando un claro mensaje en alusión a las respuestas que le dio a los periodistas: "Eduque profesor, eduque“.

El mensaje de Cienciano tras la conferencia de prensa de Horacio Melgarejo. (Imagen: Captura)

A Horacio Melgarejo no le gustó que cuestionaran el marcador del partido, dando a entender que Cienciano pudo haber vencido a Atlético Mineiro por más goles. Para el argentino, si bien fueron claros dominadores del partido, el rival también juega y hablar de los goles solo minimiza la importancia de lo que significa un triunfo frente a un club brasileño.

“Otro, otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco FC. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy”, acotó.

Por último, Melgarejo cuestionó las preguntas de los periodistas, a quienes señaló por creer que Cienciano tiene que golear en todos los partidos, sin darle el valor al rival que tienen enfrente. “Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer”, aseveró.

“¡Qué malos que son!, mira que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Qué lo parió. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos son, increíble”, sentenció. Cienciano, líder de su grupo con siete puntos, deberá enfocarse en la Liga 1 antes de su próximo duelo por la Copa Sudamericana, frente a Puerto Cabello en Venezuela.

Horacio Melgarejo no declaró ante los medios de comunicación cuando pasó por zona mixta. (Video: Andreé Galdos / Depor)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de su última victoria por 1-0 sobre Atlético Mineiro, Cienciano volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 2 de mayo desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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