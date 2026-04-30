Cienciano venció por 1-0 a Atlético Mineiro en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, colocándose como líder del Grupo B de la Copa Sudamericana con siete puntos, encaminado su clasificación a la siguiente ronda al cierre de la primera rueda de la fase de grupos. Sin embargo, pese a este histórico triunfo ante un club brasileño, los reflectores estuvieron en la conferencia de prensa de Horacio Melgarejo, director técnico del ‘Papá’, quien dio unas polémicas declaraciones que rápidamente dieron la vuelta al mundo.

Melgarejo se mostró malhumorado por las preguntas de los periodistas que acudieron a su conferencia, pues muchos de ellos se centraron en los goles que desperdició Cienciano a lo largo del encuentro, en lugar de valorar los tres puntos conseguidos ante un rival de jerarquía, independientemente que haya llegado a Cusco con un equipo alterno. “¡Qué malos que son haciendo preguntas!”, fue lo primero que dijo.

“Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos. Sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace veinte años pesaba 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté”, agregó.

Con el correr de los minutos, las revoluciones de Horacio Melgarejo no bajaron y siguió confrontando a los periodistas, e incluso a uno de ellos le dijo que no iba a contestarle más. “Otro, otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco FC. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy”, sostuvo.

Horacio Melgarejo está dirigiendo su primera temporada en Cienciano. (Foto: Getty Images)

El estratega de Cienciano insistió al defenderse de por qué no hicieron más goles, argumentando que los futbolistas son seres humanos que pueden fallar, además del buen partido del portero del Atlético Mineiro, Everson. “Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja”, apuntó.

Por último, Melgarejo cuestionó las preguntas de los periodistas, a quienes señaló por creer que Cienciano tiene que golear en todos los partidos, sin darle el valor al rival que tienen enfrente. “Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer”, aseveró.

“¡Qué malos que son!, mira que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Qué lo parió. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos son, increíble”, sentenció. Cienciano, líder de su grupo con siete puntos, deberá enfocarse en la Liga 1 antes de su próximo duelo por la Copa Sudamericana, frente a Puerto Cabello en Venezuela.

Cienciano venció por 1-0 a Atlético Mineiro con gol de Neri Bandiera. (Foto: Cienciano)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de su última victoria por 1-0 sobre Atlético Mineiro, Cienciano volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 2 de mayo desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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