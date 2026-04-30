Universitario de Deportes sacó toda su garra en un momento ‘picante’ y venció por 4-2 a Nacional de Uruguay, tomando un nuevo aire en la Copa Libertadores y colocándose en una posición expectante para pelear por un cupo en los octavos de final –los cuatro equipos del Grupo B cerraron la primera rueda con cuatro puntos–. Jorge Araujo, quien asumió la dirección técnica del equipo tras la salida de Javier Rabanal, dirigió su tercer partido y consiguió una victoria más que importante frente a un rival directo.

‘Coco’ era consciente que si perdían este encuentro, prácticamente quedaban fuera de carrera. “Para mí es una alegría, sabía lo que significaba este partido para todos y la gente, nos llena de felicidad porque sabemos que es un punto de partida para seguir en este camino. Si tenemos esa actitud en todos los partidos, la calidad sobra para poder seguir en este camino”, sostuvo en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el entrenador crema fue autocrítico y aseguró que, pese a este triunfo a nivel internacional, todavía tienen mucho por mejorar, pero están por el camino correcto. “Para nosotros este resultado es un paso firme para lo que se viene. Hay ciertos aspectos que iremos mejorando cualitativamente. La sensación es buena después de este resultado”, agregó.

Jorge Araujo asumió como DT de Universitario tras la salida de Javier Rabanal. (Foto: Universitario)

Yendo al análisis del compromiso, Araujo de refirió a la titularidad de Jorge Murrugarra, quien recibió el respaldo del comando técnico para ir desde el arranque en un partido complicado. Para él, era indispensable refrescar el mediocampo, considerando el desgaste del plantel frente a la segurilla de partidos, debido al calendario por estar disputando la Liga 1 y la Copa Libertadores en simultáneo.

“La inclusión de Jorge Murrugarra es porque era importante mover un poco el mediocampo, hay un desgaste natural por la seguidilla de partidos y por eso era importante refrescar esa zona”, argumentó. La jugada le salió bien, pues ‘Murru’ tuvo un buen rendimiento y destacó por su despliegue físico para cubrir varios sectores a la vez, con buenos registros a nivel defensivo.

Eso sí, también explicó por qué lo cambió en la etapa complementaria por Jesús Castillo. “La sustitución de Murrugarra es porque ya estaba haciendo un gran desgaste, queríamos refrescar un poco el mediocampo para no tener inconvenientes, creo que Jesús Castillo entró bien, controló el balón y dio un pase en profundidad que terminó en gol”, puntualizó.

Por último, Jorge Araujo se tomó unos minutos para referirse a Álvaro Barco, quien hasta hace unos días era el director deportivo de Universitario, pero se desvinculó de mutuo acuerdo a raíz de los malos resultados. “Sobre Álvaro Barco, todo ha sido rápido, no me he puesto a evaluar las cosas porque he estado muy metido en la preparación del partido y tratando de ayudar a los jugadores a que lleguen de la mejor forma a este partido”, finalizó.

Universitario sumó cuatro puntos en la Copa Libertadores 2026. (Fotos: Mario Zapata / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 4-2 sobre Nacional de Uruguay, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 3 de mayo desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR