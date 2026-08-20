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¡Los buscaron al final! Jugadores de Botafogo protagonizaron pleito con Horacio Melgarejo y Cienciano
¡Los buscaron al final! Jugadores de Botafogo protagonizaron pleito con Horacio Melgarejo y Cienciano
Luego del pitazo final y cuando los jugadores del ‘Papá’ quisieron celebrar su clasificación en el campo, los jugadores del ‘Fogão’ se fueron a las manos contra miembros del plantel cusqueño incluyendo al entrenador Horacio Melgarejo.
Pleito al final del Cienciano vs. Botafogo, con Horacio Melgarejo en disputa con los jugadores rival. (Video: @fimdejogo)
Objetivo cumplido en lo deportivo, pero con un desenlace repudiable en territorio brasileño. Cienciano supo sufrir en Río de Janeiro, administró bien la ventaja obtenida en el primer choque y firmó su pasaporte a los cuartos de final de la Sudamericana a pesar de la derrota por la mínima ante Botafogo. La nota lamentable del cotejo ocurrió al consumarse la eliminación local: la delegación del ‘Fogão’ perdió los papeles y arremetió directamente contra el banquillo cusqueño. Horacio Melgarejo fue el foco de las persecuciones y quedó acorralado en medio de un tumulto que derivó en golpes de puño y manotazos hacia el técnico del conjunto imperial, una situación que de seguro traerá duras sanciones disciplinarias por parte de la CONMEBOL.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.