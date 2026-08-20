Pleito al final del Cienciano vs. Botafogo, con Horacio Melgarejo en disputa con los jugadores rival. (Video: @fimdejogo)
Pleito al final del Cienciano vs. Botafogo, con Horacio Melgarejo en disputa con los jugadores rival. (Video: @fimdejogo)

Objetivo cumplido en lo deportivo, pero con un desenlace repudiable en territorio brasileño. supo sufrir en Río de Janeiro, administró bien la ventaja obtenida en el primer choque y firmó su pasaporte a los cuartos de final de la Sudamericana a pesar de la derrota por la mínima ante . La nota lamentable del cotejo ocurrió al consumarse la eliminación local: la delegación del ‘Fogão’ perdió los papeles y arremetió directamente contra el banquillo cusqueño. Horacio Melgarejo fue el foco de las persecuciones y quedó acorralado en medio de un tumulto que derivó en golpes de puño y manotazos hacia el técnico del conjunto imperial, una situación que de seguro traerá duras sanciones disciplinarias por parte de la CONMEBOL.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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