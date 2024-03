Deportivo Garcilaso vs. ADT chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía DIRECTV Sports por el duelo único en busca de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. Este compromiso está programado para este martes 5 de marzo desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad de Cusco. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

D. Garcilaso llega a este compromio, luego de caer por 3-0 frente a Alianza Atlético en Sullana. Si bien el equipo buscó mantener el control del balón, esto no fue posible, debido a la gran presión que ajerció el rival. Incluso, a los 12 minutos se dio la primera situación de gol para los sullanences, debido a una falta en el área, pero es atajado por Diego Penny. No obstante, para el segundo tiempo no mantuvieron el arco en cero.

En lo que va del campeonato, el elenco cusqueño se ubica en el puesto 16 de la tabla de posiciones, luego de sumar solo una victoria y cinco derrotas. Su único triunfo fue ante César Vallejo en la ciudad imperial, donde lograron vencer por 2-0, con goles de Carlos Diez y Alexi Gómez. Este mal momento del equipo fue motivo de reflexión para Penny, quien espera que esto se revierta en el choque por la Sudamericana.

“El fútbol es de resultados, de rendimientos y nosotros no hemos comenzado bien. Hemos tenido un inicio de año terrible. Hay que darle vuelta a esto rápido. El martes tenemos un partido de vida o muerte contra ADT. Jugamos de local, no tenemos excusa”, sostuvo Diego Penny, con miras al choque ante el cuadro tarmeño.

ADT llega a este partido con un golpe anímico importante, tras vencer a Alianza Lima por 2-0 en Tarma. Si bien los goles llegaron para el complemento, uno de los puntos cruciales del cotejo fue la expulsión de Franco Saravia, que salió del campo a los 25′ de iniciado el cotejo. Los encargados de anotar fueron Víctor Cedrón y Joao Rojas.

En la tabla de posiciones, el elenco tarmeño se ubica en el octavo puesto, luego de dos victorias, dos empates y dos derrotas. Su mejor resultado fue ante Carlos A. Mannucci, al cual ganó por 4-0, con anotaciones de Cedrón, Hernán Rengifo y doblete de Juan Carlos Gonzáles.

“Sabemos de la importancia de este partido para el club, es histórico, sabemos que entraríamos en la historia. Debemos prepararnos estos días para poder hacer un gran partido ante un gran rival, en una cancha complicada. El equipo está muy bien y el partido de hoy nos sirvió para llegar con confianza”, indicó Beto da Silva, tras su debut con ADT ante Alianza Lima.

¿En qué canal ver D. Garcilaso vs. ADT?

El partido entre D. Garcilaso vs. ADT se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de DIRECTV Sports, además, también se verá en su versión de streaming a través de DGO, así como en Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan D. Garcilaso vs. ADT?

El partido entre D. Garcilaso vs. ADT está programado para este martes 5 de marzo desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 1:30 a.m.

