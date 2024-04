Garcilaso vs. Cuiabá se ven las caras este martes EN VIVO, EN DIRECTO vía DSports en encuentro válido por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, desde el Arena Pantanal, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos en el certamen internacional, el mismo que los tiene peleando punto a punto para meterse en la segunda ronda. Los imperiales saben que no tendrán una misión sencilla, pero están ilusionados en dar su primer gran golpe en este tipo de competencias, por lo que tomarán sus precauciones defensivas, pero no renunciarán al ataque ante un cuadro brasileño que, claramente, llega con el cartel de favorito a este duelo contra el combinado imperial. El choque está programado para dar inicio sobre las 7 de la noche y contará con transmisión exclusiva de DGO.

Resumen del partido entre Cienciano y Deportivo Garcilaso por el clásico cusqueño. (Video: L1 MAX)