César Vallejo vs. Always Ready chocarán EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. El elenco de ‘Chicho’ Salas buscarás sumar su primer triunfo ante el cuadro boliviano, aunque el reto supone uno muy complicado, en especial, por desarrollarse en un escenario ubicado a más de 4 mil metros de altura. El partido está pactado para este jueves 25 de abril desde las 7:00 p.m. en el estadio Municipal De El Alto. Conoce todos los detalles de este compromiso aquí.

César Vallejo llega a este compromiso, luego de caer por 1-0 frente a ADT, por la décimo segunda jornada del Apertura. El equipo trujillano atraviesa un periodo irregular en el campeonato local, ya que solo ha sumado dos triunfos, además de cinco empates y cinco derrotas en el campeonato local, lo que lo ha llevado a ubicarse en el puesto 16 de la tabla de la Liga 1 Te Apuesto.

En el plano internacional, los ‘poetas’ suman dos derrotas consecutivas. Primero cayeron por la mínima diferencia ante Defensa y Justicia en Trujillo; sin embargo, para la segunda jornada, cuando tuvieron que viajar a Colombia, terminaron perdiendo por 4-2 frente a Independiente de Medellín, resultados que lo ubican en el último lugar de la tabla de posiciones del Grupo A.

Como detalle para este compromiso, en la lista de convocados para el duelo en Bolivia, Paolo Guerrero no fue incluido. El delantero nacional estuvo ausente en el último partido de los trujillanos ante ADT, debido a que salió sentido en el partido que sostuvieron la fecha previa frente a Comerciantes Unidos. Por ello, los referentes en ataque que tendrán para este jueves serán Yorleys Mena, Pierre da Silva, entre otros.

Por su parte, Always Ready llega a este partido luego del choque ante Defensa y Justicia, por la segunda jornada de la Sudamericana. Sucede que los equipos bolivianos concluyeron la fase de grupos del Torneo Apertura en la última semana de abril y el elenco de la franja quedó en último puesto de su serie con seis puntos en ocho partidos, al término de esa ronda. Por ello, el equipo está enfocado al 100% en el certamen continental.

Precisamente, el elenco altiplánico ocupa el primer lugar en el Grupo A con una victoria (frente a Independiente de Medellín en El Alto) y un empate (ante Defensa y Justicia en Argentina). Con estos resultados, especialmente, los que sume de local, podría ingresar a los octavos de final de manera directa, que es como espera el comando técnico de Always Ready.

¿En qué canal ver César Vallejo vs. Always Ready?

César Vallejo vs. Always Ready se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. En Argentina se podrá ver por la señal de Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.

¿A qué hora juega César Vallejo vs. Always Ready?

El partido de César Vallejo vs. Always Ready será este jueves 25 de abril en el estadio Municipal De El Alto. El duelo iniciará desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia, el encuentro será a las 8:00 p.m.

¿Dónde jugarán César Vallejo vs. Always Ready?





