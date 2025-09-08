El presente de Alianza Lima no solo pasa por la buena campaña que viene realizando en el Torneo Clausura y en la Copa Sudamericana, sino también por el ambiente de compromiso que se respira en el vestuario. Los íntimos han encontrado en Néstor Gorosito un líder que transmite energía constante y en los jugadores extranjeros, como Fernando Gaibor y Eryc Castillo, piezas que se han adaptado rápido a la idea del DT. En ese contexto, los jugadores ecuatorianos fue invitado al programa Enfocados y dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas, pues reveló detalles sobre la mentalidad que ‘Pipo’ intenta inculcar a cada uno de los integrantes del plantel blanquiazul.

Durante la entrevista, Gaibor destacó que el grupo se encuentra motivado y con la mente puesta en hacer historia. Señaló que cada jornada de trabajo es especial al ver el entusiasmo de los hinchas y el respaldo que reciben dentro del club. “Lo que se ha vivido este año despierta mucha expectativa en la gente, y eso nos compromete aún más”, afirmó.

El volante también recordó cómo se dio la llegada de Eryc Castillo, otro de los refuerzos ecuatorianos que se ganó rápidamente el cariño del hincha. Según relató, en plena grabación de su presentación, ya sabía que su compatriota estaba muy cerca de sumarse y no dudó en recomendarlo. “Me dijeron que estaban por traer a Castillo, y les dije que no lo piensen dos veces, es un tractor”, confesó.

En esa misma línea, Gaibor aseguró que la relación entre ambos ha sido clave para su adaptación en Lima. Tanto él como Castillo se han convertido en titulares recurrentes y esperan consolidar su estadía en el club con la renovación de contrato, tema que ya viene siendo gestionado por la directiva de Alianza Lima.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo dicho sobre Néstor Gorosito. Gaibor contó que el DT no se guarda nada a la hora de fijar objetivos y que su mensaje más repetido dentro del vestuario es el mismo: ganar la Copa Sudamericana. “Pipo siempre repite que quiere ganar la Copa. Siempre nos hace creer, a cada rato ese mensaje nos cambia el chip”, reveló el mediocampista.

Cabe recordar que el cuadro blanquiazul afrontará los cuartos de final del certamen ante Universidad de Chile, un rival de peso que obligará a mostrar su mejor versión. La hinchada también se ilusiona, pues no es común escuchar a un técnico en el fútbol peruano hablar abiertamente de un objetivo internacional tan ambicioso.

A nivel individual, Gaibor, de 33 años, suma cinco asistencias en la temporada y un gol clave ante Melgar en el Apertura. Castillo, por su parte, acumula ocho tantos y cinco pases de gol, confirmando que su aporte va más allá de las estadísticas: ambos son parte de la columna vertebral que “Pipo” considera indispensable.

La dirigencia íntima busca asegurar la continuidad de los dos ecuatorianos y de Gorosito hasta 2027, conscientes de que la base actual puede sostener un proyecto competitivo en el tiempo. Mientras tanto, el vestuario ya se alimenta del mismo discurso: Alianza quiere seguir haciendo historia y la Sudamericana aparece como el gran sueño que une a jugadores, comando técnico y hinchada.

Fernando Gaibor con Alianza Lima esta temporada. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego del parón del campeonato por la fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 13 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

