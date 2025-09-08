Lo que debía ser una fiesta de fútbol en la Liga 2 terminó convertido en un escándalo que aún sigue dando de qué hablar. El encuentro entre Carlos A. Mannucci y Esther Grande de Bentín (EGB Tacna Heroica), disputado en el Mansiche de Trujillo, fue un partido de alto voltaje que dejó seis goles, polémicas, expulsados y un final marcado por la violencia dentro y fuera del campo. La Policía Nacional tuvo que intervenir para controlar los ánimos tras los incidentes, pero lo más fuerte llegó después: el técnico tacneño Ysrael “Cachete” Zúñiga denunció públicamente que el árbitro Kevin Ortega lo insultó de manera directa, lo que elevó aún más la tensión en un campeonato que ya vive semanas de máxima intensidad.

En lo deportivo, el partido fue de ida y vuelta desde el inicio, con Bentín golpeando primero y Mannucci reaccionando con rapidez. Cada gol parecía encender más a los jugadores y a las tribunas, hasta que la noche se convirtió en una montaña rusa de emociones que ninguno de los hinchas presentes olvidará.

La segunda parte fue aún más intensa. El cuadro visitante volvió a ponerse en ventaja, pero los carlistas nunca bajaron los brazos y encontraron el empate en la última jugada del encuentro. El resultado final fue un 3-3 vibrante, aunque la bronca y las expulsiones le robaron protagonismo al espectáculo futbolístico.

El ambiente se quebró en los últimos minutos: primero fue la expulsión de Zúñiga a los 80’, luego la roja a Valdez Grifa y, finalmente, la gresca entre Míguez y Sotillo que derivó en más sanciones. Fue un desenlace cargado de tensión que Kevin Ortega no logró controlar, lo que encendió la molestia del plantel sureño.

El ‘cachete’ Zuñiga sobre insultos de Kevin Ortega

Tras el pitazo final, el técnico de Bentín no se guardó nada. “Los últimos cuatro partidos los árbitros nos han metido la mano descaradamente. No me gusta hablar de ellos, pero ya es demasiado notorio”, declaró Zuñiga con visible indignación, dejando en claro que siente que su equipo ha sido perjudicado de manera sistemática.

Zúñiga también explicó los motivos de su expulsión y aseguró que actuó movido por la preocupación hacia uno de sus futbolistas. “Me bota porque pensé que Julio García se había fracturado. Yo no estaba haciendo tiempo ni nada”, sostuvo. Sin embargo, lo más fuerte fue su acusación contra el árbitro FIFA peruano.

El estratega fue contundente: “Después, al final, me menta la madre el árbitro. Por eso me le fui encima. Ojalá reconozca lo que me dijo en su informe”. Sus palabras encendieron la polémica y pusieron en el centro de la crítica a Ortega, uno de los árbitros peruanos con mayor proyección internacional.

Declaraciones de Ysrael Zuñiga sobre insultos de Kevin Ortega | VIDEO: RadioUno

Este episodio no solo dejó una mancha en la jornada, sino que también abre un debate sobre el arbitraje en la Liga 2, donde los reclamos de entrenadores y jugadores han sido constantes a lo largo del torneo. La Comisión de Árbitros tendrá que revisar el informe oficial y definir si procede alguna sanción.

Mientras tanto, en lo deportivo, el empate mantiene a Bentín Tacna Heroica en la pelea por el ascenso con 10 puntos, apenas uno menos que el líder FC Cajamarca, y deja a Mannucci todavía con vida en la tabla. Sin embargo, la bronca y la denuncia de “Cachete” Zúñiga han puesto el foco en la polémica más que en la lucha por los play-offs.

