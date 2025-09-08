Alianza Lima quiere ganar todo en este segundo semestre del año, tanto en el Torneo Clausura de la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, donde se confirmó que su rival en cuartos de final será la U. de Chile. Eso sí, no descuidan la planificación del próximo año y quieren asegurar a sus principales figuras, además del entrenador Néstor Gorosito. Eryc Castillo, uno de los refuerzos que más rindió en la temporada, confirmó que está en negociaciones para asegurar su continuidad en Matute para felicidad del hincha blanquiazul.

En diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en Enfocados, la ‘Culebra’ recordó cómo llegó a Alianza Lima, a principios de año, e incluso contó una curiosa anécdota: cuando le dijeron que tenía una oferta del fútbol peruano, pensó que era de Universitario de Deportes, que en ese momento era dirigido por Fabián Bustos, su exentrenador.

“Cuando me dicen a mí que había una oferta de Perú, sinceramente pensé que era por (Fabián) Bustos que fue mi DT en Barcelona y estaba en la ‘U’, y yo pensé que era a la ‘U’ porque meses antes había conversado con él. Y me dijeron que era de Alianza Lima y me fui corriendo. Literalmente me han tratado 10 puntos”, declaró el ecuatoriano.

Alianza Lima se alista para una seguidilla de partidos en setiembre. (Foto: Alianza Lima)

Para el exBarcelona de Guayaquil, la convivencia en Alianza Lima “se vive como un club de amigos, gracias a Dios las cosas se están dando tanto en el torneo internacional como local. Es un grupo que va a dar mucha pelea”. Por eso mismo, dio el visto bueno a la gente que lo representa para asegurar su continuidad por mucho tiempo más.

“De mi parte se está hablando, Dios permita que sea mucho tiempo. Mi agente lo está manejando. Uno quiere llegar a un lugar donde se sienta tranquilo, y la verdad hace mucho tiempo no sentía esa tranquilidad que hay acá. Hay un grupo humano que da para quedarse, para estar tranquilo”, aseguró la ‘Culebra’.

En otra parte de la entrevista, Eryc Castillo habló de la salida de Erick Noriega, quien dejó el club para seguir su carrera en Gremio de Brasil. “Su salida afectó, pero feliz por él porque es un fútbol donde va a crecer mucho más. No tiene techo”, señaló el ecuatoriano, quien sabe lo que es jugar en el fútbol brasileño: en 2024 vistió las camisetas de Vitória y Coritiba.

Por último, llegó de elogios al tacneño Piero Cari, una de las revelaciones de la temporada y que, debido a su buen momento con Alianza Lima, fue convocado a la Selección Peruana. “Cari tampoco tiene techo. Si se convence, no tiene techo. Se vienen cosas buenas para él. Tiene mucho fútbol”, finalizó.

Eryc Castillo suma cinco goles y una asistencia con Alianza Lima en torneos internacionales este año. (Foto: AFP)

