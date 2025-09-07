Universitario de Deportes, luego de quedarse en octavos de final de la Copa Libertadores, apunta toda su atención al Torneo Clausura; de ganarlo, será tricampeón nacional y buscará su revancha el próximo año a nivel internacional. De hecho, este mes entramos a la recta final del campeonato y también empezarán a tomarse decisiones fuera de la cancha. Son siete futbolistas del actual plantel que culminan contrato a fin de año, y la directiva tendrá la última palabra para sentarse a negociar en caso sigan dentro de la planificación para el 2026.

De hecho, tras la renovación de Williams Riveros, quien jugará como peruano a partir del próximo año, la gerencia deportiva crema, con Álvaro Barco a la cabeza, inició conversaciones con otros dos futbolistas: el ecuatoriano nacionalizado peruano Jairo Vélez y el argentino Matías di Benedetto, quien continuará en Ate bajo la condición de que también se nacionalice y no ocupe plaza de extranjero en la siguiente temporada.

Luego de ellos, hay otros cinco futbolistas que culminan contrato a fin de año: Diego Churín, Gabriel Costa, Horacio Calcaterra, Miguel Vargas y Sebastián Britos. Casos diferentes, y que a la vez son muy puntuales. Para empezar, en el caso de Churín la directiva ya habría tomado la decisión de que no siga el próximo año debido a su bajo rendimiento: apenas cuatro goles en 23 partidos.

Diego Churín no continuará en Universitario para el 2026. (Foto: EFE)

En el caso de Gabriel Costa, no ha sido muy utilizado por Jorge Fossati y es probable que tampoco continúe en el equipo el próximo año. Mientras que con Horacio Calcaterra, todavía no hay una decisión consensuada entre la directiva y el comando técnico, partiendo desde la premisa que tampoco está confirmado que el ‘Nono’ y su comando técnico sigan en el cargo en 2026.

Un panorama similar para los arqueros Vargas y Britos, que dependen del futuro de Diego Romero, actualmente en Banfield de Argentina -donde no ha tenido continuidad- y que pertenece a Universitario de Deportes, por lo cual en caso no tenga otra oferta del exterior o de la Liga 1, tendrá que volver a Ate. En ese sentido, Vargas o Britos podrían dejar el club.

Ahí las fichas apuntan al uruguayo Britos, que si bien es el arquero del bicampeonato ha ido de más a menos y ocupa plaza de extranjero, situación distinta a la del chileno peruano Vargas, que podría quedarse en tienda crema para competir con Romero y alternar en el arco. Las próximas semanas serán claves para la toma de decisiones en elo club.

El calendario de partidos de setiembre de Universitario en el Torneo Clausura. (Foto: @Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad dentro de unas cuantas semanas cuando viste a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

