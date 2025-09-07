Universitario quedó entre los mejores 16 de la Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP)
Universitario quedó entre los mejores 16 de la Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP)

, luego de quedarse en octavos de final de la Copa Libertadores, apunta toda su atención al ; de ganarlo, será tricampeón nacional y buscará su revancha el próximo año a nivel internacional. De hecho, este mes entramos a la recta final del campeonato y también empezarán a tomarse decisiones fuera de la cancha. Son siete futbolistas del actual plantel que culminan contrato a fin de año, y la directiva tendrá la última palabra para sentarse a negociar en caso sigan dentro de la planificación para el 2026.

De hecho, tras la renovación de Williams Riveros, quien jugará como peruano a partir del próximo año, la gerencia deportiva crema, con Álvaro Barco a la cabeza, inició conversaciones con otros dos futbolistas: el ecuatoriano nacionalizado peruano Jairo Vélez y el argentino Matías di Benedetto, quien continuará en Ate bajo la condición de que también se nacionalice y no ocupe plaza de extranjero en la siguiente temporada.

Luego de ellos, hay otros cinco futbolistas que culminan contrato a fin de año: Diego Churín, Gabriel Costa, Horacio Calcaterra, Miguel Vargas y Sebastián Britos. Casos diferentes, y que a la vez son muy puntuales. Para empezar, en el caso de Churín la directiva ya habría tomado la decisión de que no siga el próximo año debido a su bajo rendimiento: apenas cuatro goles en 23 partidos.

Diego Churín no continuará en Universitario para el 2026. (Foto: EFE)
Diego Churín no continuará en Universitario para el 2026. (Foto: EFE)

En el caso de Gabriel Costa, no ha sido muy utilizado por Jorge Fossati y es probable que tampoco continúe en el equipo el próximo año. Mientras que con Horacio Calcaterra, todavía no hay una decisión consensuada entre la directiva y el comando técnico, partiendo desde la premisa que tampoco está confirmado que el ‘Nono’ y su comando técnico sigan en el cargo en 2026.

Un panorama similar para los arqueros Vargas y Britos, que dependen del futuro de Diego Romero, actualmente en Banfield de Argentina -donde no ha tenido continuidad- y que pertenece a Universitario de Deportes, por lo cual en caso no tenga otra oferta del exterior o de la Liga 1, tendrá que volver a Ate. En ese sentido, Vargas o Britos podrían dejar el club.

Ahí las fichas apuntan al uruguayo Britos, que si bien es el arquero del bicampeonato ha ido de más a menos y ocupa plaza de extranjero, situación distinta a la del chileno peruano Vargas, que podría quedarse en tienda crema para competir con Romero y alternar en el arco. Las próximas semanas serán claves para la toma de decisiones en elo club.

El calendario de partidos de setiembre de Universitario en el Torneo Clausura. (Foto: @Universitario)
El calendario de partidos de setiembre de Universitario en el Torneo Clausura. (Foto: @Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad dentro de unas cuantas semanas cuando viste a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS