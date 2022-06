Melgar salió a proponer frente a Deportivo Cali y, si bien no se dieron los goles esperados, consiguió un empate sin goles que le da la chance de cerrar en casa cómodamente. Ojo, no es para confiarse, pues el equipo sabe que debe pelear cada balón; no obstante, el desenvolvimiento que posee el plantel lo vuelve apto para tal tarea.

Así lo dio a conocer Luis Iberico, quien estuvo atento a cada jugada ofensiva que llegaba a él, aunque sin la suerte de poder concretar. Al ser consultado sobre el partido, precisó que este fue uno “muy luchado. Creo que vinimos a proponer, como lo hacemos en todas las canchas”.

Eso sí, destacó el nivel mostrado por la ‘Amenaza Verde’, que no dejó de buscar los espacios para anotar, aunque cada intento fue contenido por la barrera defensiva del ‘Dominó'. “Fue un rival demasiado duro y creo que nos merecíamos ganar, no se dio, pero tenemos la suerte de cerrar en casa”, comentó.

Asimismo, agregó que “sabíamos que el partido se iba a dar así, porque conocemos el equipo que tenemos, la confianza que tenemos. Hemos jugado así siempre de visita y sabíamos que íbamos a hacer un gran partido”. En ese sentido, cabe destacar el cuadro rojinegro mantuvo una posesión de balón del 56%, con once disparos al arco y un 78% de pases acertados.

Finalmente, al ser consultado por el itinerario que le resta al equipo, Iberico no dudó al afirmar que “tenemos fecha el fin de semana por ser campeones [del Apertura] y de allí la vuelta [por los octavos de final de la Sudamericana] en Arequipa, que esperamos poder ganar y con toda nuestra gente”.

Melgar regresa este jueves al país, para preparar el duelo contra Alianza Atlético, el cual se jugará en Sullana por la última fecha del Apertura. Este cotejo se disputará el domingo para definir al campeón del torneo. No obstante, deberá retornar pronto a Arequipa, pues el miércoles 6 de julio define el pase a los cuartos de final de la Sudamericana.





