Este martes se confirmó que el amistoso que enfrentará Perú ante México en Estados Unidos se disputará el próximo sábado 24 de septiembre (en horario que aún está por confirmarse) y se llevará a cabo en el estadio Rose Bowl de Pasadena (California), donde se disputó la final de la Copa del Mundo masculina de 1994 y de la femenina en 1999.

En total, han sido 28 ocasiones en las que se pusieron cara a cara los incaicos con los aztecas, con un saldo de nueve triunfos para la bicolor, ocho empates y 11 derrotas. Pero, desde que Ricardo Gareca llegó a dirigir a la blanquirroja, nos hemos enfrentado a los mexicanos en una oportunidad.

Aquella vez fue el 3 de junio de 2015, su segundo partido en en un duelo de preparación que se jugó en el Estadio Nacional de Lima. El cotejo quedó igualado 1-1. Las anotaciones de aquella noche fueron alcanzadas por Jefferson Farfán (Perú) y Juan Carlos Valenzuela (México). Cabe resaltar que al mando del argentino, Perú ha disputado 31 encuentros amistosos (14 victorias, seis empates y 11 derrotas). Partidos que le han servido para mantener el ritmo de la selección o probar nuevos jugadores.

De hecho, tras el Mundial de Rusia, Ricardo Gareca disputó diez partidos amistosos entre septiembre del 2018 y junio del 2019. Y a pesar de que los resultados no fueron tan favorables (tres victorias, un empate y seis derrotas), los duelos sirvieron para que la bicolor mantenga su ritmo y no siga cayendo en el Ranking Mundial. Pues, luego de la Copa del Mundo, Perú descendió de la casilla número once a la 19. Pero, con estos amistosos, logró quedarse entre los puestos 20-21.

Posterior a esta decena de partidos de práctica, la selección peruana jugó la Copa América 2019, donde logró llegar a la final después de 41 años con el local Brasil. La mejor campaña del ‘Tigre’ con el combinado patrio, pues anteriormente lo máximo que pudo alcanzar fue el tercer lugar en la Copa América 2015 que se desarrolló en Chile.

Lamentablemente, en la última instancia, Perú no obtuvo el resultado esperado y cayó 3-1 en el estadio Maracaná. Cabe resaltar que la bicolor alcanzó este logro histórico, tras superar la fase de grupos, donde compartió la serie con Brasil, Venezuela y Bolivia, y donde recibió una goleada por parte de la ‘Canarinha’ de 5-0. Logró reponerse y en cuartos de final eliminó a Uruguay en penales y en ‘semis’ a Chile por 3-0. Así, logró recuperar el puesto 19, según FIFA, que alcanzó tras su participación en Rusia 2018.

Ubicación que mantuvo hasta octubre del 2019 y tras cuatro partidos amistosos -ante Ecuador, Brasil y Uruguay (2). Frente a Colombia, con derrota por 1-0, fue el último antes de que arrancaran las Eliminatorias a Qatar 2022.

Esta vez, Ricardo Gareca, en caso se quede al mando de la selección, no tendrá tanto tiempo para amistosos antes de jugar la próxima Eliminatoria. De hecho, este año solo podrá aprovechar el mes de septiembre. Luego, no hay más fechas FIFA programadas -debido al Mundial- hasta marzo, cuando arranquen las clasificatorias. Y aunque podría haber una más en noviembre, antes de Qatar 2022, esta no está confirmada.

Eso sí, lo que podría hacer el técnico argentino es pactar algún duelo de práctica con los futbolistas que se encuentren libres y los del torneo local, tal y como ocurrió en enero de este año antes de jugar las últimas dos fechas dobles de Eliminatorias Sudamericanas. Pero, por lo pronto, deberá aprovechar al máximo el encuentro ante México.





Perú: un buen rival de preparación

Para el periodista Jaime Cordero, el partido amistoso que disputará la selección peruana ante México será relevante, dada la actualidad del elenco de Daniel Martino (es 17ª en el Ranking FIFA) que disputará la Copa del Mundo.

“México es un rival de peso. Va a jugar el Mundial y por lo tanto va a estar con mucho training. Eso nos va a favorecer muchísimo. La selección tiene que aprovechar el hecho de que haya muchos equipos que estén preparándose para disputar la Copa del Mundo y tratar de jugar con la mayor cantidad de esos equipos, que están pensando en una competencia seria y saldrán con todo. Eso necesita la blanquirroja”, aseguró el comunicador.

También resaltó el nivel de la blanquirroja, que podría ser atractivo para otros equipos que deseen prepararse antes de su participación en Qatar 2022. “Además, Perú también puede ser interesante para estas selecciones, porque a pesar de que no estará en Qatar 2022, es un equipo que ha estado a punto de clasificar, ha ganado reconocimiento, respeto a nivel internacional y eso lo colocan como un buen sparring para equipos que están preparándose para el torneo más importante de fútbol”, dijo.

“Por otro lado, siempre es importante para cualquier equipo tener rodaje en cualquier circunstancia. Y en el caso de Perú, sobre todo, tomando en cuenta que la Eliminatoria de cara al próximo Mundial va a empezar muy pronto. Si empieza en la primera mitad del próximo año quiere decir que en este momento los equipos deberían estar planificando su calendario. Tener ritmo es primordial”, agregó.

Por otro lado, resaltó la importancia de estos partidos para probar nuevos jugadores, considerando que para el próximo Mundial en el 2026, más de la mitad de la actual base de la selección peruana contará con una edad límite para el fútbol (35 años). “Debemos empezar a pensar en un proceso de cuatro años. En ese sentido, cualquier entrenador tiene que pensar en que debe incorporar nuevos jugadores, otras alternativas que quizá en este momento no están en su mejor momento, pero que puedan y tengan la capacidad de alcanzarlo. Eso se debe priorizar y los amistosos pueden servir para ver a estos futbolistas con proyección a selección”, finalizó Cordero.





La competencia y su relevancia en las marcas

Los partidos amistosos también serán claves a nivel comercial para la selección peruana, que al día de hoy cuenta con 12 empresas patrocinadoras y cuyos contratos culminan el 31 de diciembre de este año. Estas son Maraton, Movistar, Cristal, Coca Cola, Te Apuesto, Derco, Latam Airlains, Tommy Hilfiger, Mobil, Pedidos Ya, Lenovo y Petroperú. La única marca confirmada para el 2023, y que arranca en enero, es Adidas.

“La renovación o no de las empresas va a depender del contexto, de cómo se encuentre la selección e incluso hasta la continuidad de Ricardo Gareca. La FPF tendrá un gran reto que es superar el número de auspiciadores con las que cuenta hoy”, nos explica Edu Flores, especialista en marketing deportivo.

“La renovación o no de las empresas va a depender del contexto, de cómo se encuentre la selección e incluso hasta la continuidad de Ricardo Gareca. La FPF tendrá un gran reto que es superar el número de auspiciadores con las que cuenta hoy”, nos explica Edu Flores, especialista en marketing deportivo. Eso sí, resalta que aunque los amistosos son fundamentales, existe una brecha muy grande con lo que hubiera significado disputar el Mundial de Qatar 2022. Aún cuando enfrentemos a selecciones de nivel.

“Podemos jugar contra Haití, Honduras, Jamaica y es exactamente igual. Porque el monto que habían destinado las marcas para el Mundial quedará ahí y será destinado para otras áreas. La importancia de los amistosos, a nivel económico, va más dirigido a las casas televisoras y el rating”, agregó.

Por otro lado, explicó qué podría evaluar la empresa privada para comprometerse con la selección peruana por un nuevo periodo. “Es un reto muy bonito. Es una apuesta por un nuevo reto. Nos quedamos en nada de clasificar. Pero, ahora el hecho de que hayan seis cupos y medio, nos da mayores oportunidades. Que empiece una nueva etapa va a ser llamativo para las empresas privadas. Sobre todo, porque nos encontramos en un momento donde la pandemia está finalizando y habrá muchas y nuevas oportunidades para las marcas que dejaron de activar durante dos años, 2020 y 2021, por lo que muchas incluso se bajaron como BBVA Y Gloria que decidieron no continuar con su patrocinio”, sentenció.

