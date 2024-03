Desde que optó por abandonar Europa para arribar al fútbol sudamericano, Paolo Guerrero ha destacado en ambas competiciones, la Copa Libertadores y la Sudamericana. Ha acumulado un total de 21 goles, con 18 en el primer torneo y tres en el segundo. Con esta estadística, se encuentra a solo seis tantos de alcanzar a Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez (27) como el máximo anotador peruano en torneos organizados por la Conmebol.

Torneo Equipos Goles Copa Sudamericana Liga de Quito 3 Copa Libertadores Corinthians 8 Copa Libertadores Flamengo 2 Copa Libertadores Internacional 7 Copa Libertadores Racing 1

Recordemos que en la última edición de la Sudamericana, Guerrero marcó un doblete en las semifinales frente a Defensa y Justicia de Argentina, superando así a Percy Rojas, quien se quedó con 19 anotaciones . Es importante señalar que tanto ‘Cachito’ como ‘Trucha’ solo anotaron en la Copa Libertadores, el único torneo sudamericano de clubes en sus épocas como futbolistas.

La etapa más productiva en cuanto a goles para el ‘9′ se produjo vistiendo la camiseta de Corinthians, donde logró registrar un total de ocho goles entre las temporadas 2013 y 2015. Posteriormente, continuó con su paso por Internacional, anotando siete veces entre las ediciones de 2019 y 2020. Su rendimiento más bajo en la Copa Libertadores con clubes brasileños fue durante su tiempo en Flamengo, donde solo marcó dos veces en el certamen del 2018.

En lo que respecta a sus goles en la Copa Sudamericana, estos tardaron en llegar, requiriendo seis partidos para materializarse. Con el ‘Mengao’, disputó cinco encuentros en este torneo sin lograr perforar las redes. Fue necesario esperar hasta su debut con Liga de Quito en 2023 para que pudiera registrar sus goles en el segundo torneo de clubes más importante del continente. Su primera anotación llegó en el partido de ida de los octavos de final contra Ñublense. Un doblete en las semifinales selló su registro goleador en la competición.

Su camino con Vallejo

Hasta el momento, Paolo Guerrero contará con 90 minutos para continuar incrementando su cuota de goles en torneos sudamericanos. Esto se debe a que César Vallejo disputará un único partido de eliminación directa contra Sport Huancayo. El equipo que salga victorioso en esta llave asegurará su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En caso de eliminar al ’Rojo Matador’ , el equipo ‘Poeta’ garantizará al menos seis encuentros adicionales en el torneo. Esto significa que Paolo Guerrero tendría la oportunidad de jugar hasta siete partidos en este certamen para intentar superar el récord que ‘Cachito’ Ramírez ha mantenido durante más de 40 años. Después de su gol contra Cusco FC, el ‘Depredador’ demostró su vigencia como delantero, lo que ilusiona a los seguidores de la César Vallejo para que sea él quien los lleve a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.

Goles en torneos internacionales

En las últimas once ediciones de torneos de la Conmebol, Paolo Guerrero solo ha estado ausente en tres ocasiones. La primera ocurrió en 2014, cuando estaba en Corinthians y el equipo no logró clasificar a ningún torneo continental debido a su bajo desempeño en la temporada anterior. En 2018, la segunda ausencia se produjo mientras vestía la camiseta del Flamengo y fue excluido de la Copa Libertadores debido a una suspensión por doping. Y la última se registró en 2022, cuando jugó pocos meses en Avaí (no disputó ningún certamen internacional).

Durante los torneos en los que el actual delantero del conjunto naranja estuvo presente, solo en dos ocasiones no pudo marcar. La primera fue durante la edición de 2016, cuando disputó tres encuentros con Flamengo en la Copa Sudamericana; y la segunda fue en 2021, en su única presentación contra Always Ready con Inter de Porto Alegre. Es un futbolista acostumbrado a anotar en competencias internacionales, virtud que seguramente será de gran utilidad para César Vallejo.

Torneo Edición Club Goles 2023 Copa Sudamerciana Racing 3 2023 Copa Libertadores Liga de Quito 1 2020 Copa Libertadores Internacional 3 2019 Copa Libertadores Internacional 4 2017 Copa Libertadores Flamengo 2 2015 Copa Libertadores Corinthians 4 2013 Copa Libertadores Corinthians 4

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR