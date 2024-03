Fue en espacio reducido, mientras hacían trabajos con balón. El volante de 24 años recibió la peor parte en una dividida y no acabó los entrenamientos para ser examinado por el cuerpo médico. Sin embargo, en la interna de Universitario existe optimismo y confianza en que Jairo Concha entrene este miércoles con normalidad junto al grupo de trabajo en Campo Mar, que se prepara para visitar el viernes al Deportivo Garcilaso, en el Cusco, por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, donde figuran líderes junto a Sporting Cristal con 16 unidades.

Si el exjugador de Alianza Lima no logra estar al cien por ciento recuperado, el cuerpo técnico liderado por Fabián Bustos se verá en la necesidad de apostar por Christofer Gonzales. Eso sí, hoy, en Campo Mar, el jugador junto al resto del plantel volverá a las prácticas y el entrenador argentino bosquejará el once a emplear en su segundo visita a una ciudad de altura. Cabe recordar que los cremas son el único equipo del Torneo Apertura que no ha recibido goles con una gran actuación de Sebastián Britos, quien suma 540 minutos con su valla invicta, y se ha convertido en el líder de la retaguardia integrada por Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto, los defensores que desde la temporada 2023 sintonizan el mismo juego.

Britos, el más exigido por aire

No hay duda que la fortaleza futbolística del equipo crema, hasta el momento, radica en la destacada respuesta defensiva. Gran mérito es la rápida adaptación a los tres palos del arquero uruguayo Sebastián Britos. Más allá de compartir con todo el grupo los elogios, el exjugador del Liverpool campeón del fútbol charrúa responde a las exigencias diarias en su puesto. Ayer, el ‘Halcón’ se elevaba por los aires y atajaba todos los balones en movimiento durante las prácticas, mientras sus colegas de guantes Diego Romero y Aamet Calderón esperaban su turno en el arco.

El ‘1′ de Universitario espera ampliar los 540 minutos sin recibir un gol este viernes cuando visiten al Deportivo Garcilaso, rival que anoche superó por penales (4-3) al ADT de Tarma y clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. “El buen momento es del grupo, de todos, no solo de uno”, alcanzó a decir Britos. Ante el equipo del técnico colombiano Bernardo Redín, Sebastián Britos tendrá su segunda experiencia al jugar frente a otro equipo de altura, el primero fue ante UTC de Cajamarca, en Cajabamba, y entregó su valla invicta. ¿Seguirá imbatible en el Cusco? Veremos.

Por lo pronto, el técnico Fabián Bustos y su cuerpo técnico sacó anoche valiosas conclusiones del Deportivo Garcilaso tras observar el desempeño futbolístico de su rival de turno. Por más que Deportivo Garcilaso jugara con solo 48 horas de descanso tras su participación copera, y por ahí haya algunas variaciones por cansancio, los cremas no se confían, pues son conscientes que estarán motivados ante su hinchada y buscarán quitarle el invicto al vigente campeón del fútbol peruano. Hoy, el entrenador merengue ensayará su oncena a jugar este viernes en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Eso sí, espera que ya no haya mayores contratiempos ni lesionados por lamentar.

Historial de los últimos 10 partidos de Universitario en Cusco

04/11/2015 - Cusco FC 4-2 Universitario

4-2 Universitario 09/03/2016 - Cusco FC 1-0 Universitario

1-0 Universitario 30/04/2017 - Cusco FC 3-1 Universitario

3-1 Universitario 21/10/2017 - Cusco FC 1-2 Universitario

10/11/2018 - Cusco FC 0-1 Universitario

07/06/2019 - Cusco FC 0-0 Universitario

07/08/2022 - Cienciano 1-0 Universitario

1-0 Universitario 31/03/2023 - Deportivo Garcilaso 0-0 Universitario

22/06/2023 - Cienciano 1-1 Universitario

21/10/2023 - Cusco FC 1-1 Universitario

Los duelos en altura de Universitario en 2023

Universitario de Deportes esperó hasta marzo de ese 2023 para arrancar sus encuentros en la altura, mes en el que también se instauró Jorge Fossati como director técnico. Con el estratega uruguayo, el cuadro estudiantil disputó ocho partidos sobre los 2,500 m.s.n.m., es decir, hubo 24 puntos en juego, donde ganó el 25% de ellos (al vencer a Deportivo Binacional y Melgar) y llegó a marcar un total de cinco goles a favor y siete en contra.

A diferencia del año pasado, los merengues tendrán nueve visitas contra equipos cuyas localías están ubicadas en ciudades de altura esta temporada (cuatro en el Apertura y cinco en el Clausura). Ya jugaron contra UTC en Cajabamba (0-0) y este fin de semana les toca subir al Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso.





