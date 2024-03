Todas las miradas estaban puestas sobre él, y es que llegó como el fichaje más importante no solo de César Vallejo, sino del fútbol peruano para la temporada 2024. Paolo Guerrero tenía que demostrar el peso de su contratación, contribuyendo en el pase de su club a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y así fue. El Depredador, aunque se quedó con las ganas de no terminar de celebrar su anotación porque fue invalidado por el VAR, contribuyó constantemente en las tareas ofensivas y no dudo en resaltar el trabajo del equipo.

“Hemos trabajado toda esta semana para este partido. El equipo necesitaba un triunfo de esta manera, jugando bien y haciendo goles. Necesitábamos recuperar la confianza”, manifestó Guerrero.

“Felicitar a mis compañeros por el gran sacrificio y desempeño. Ha sido un partido muy importante, ganar 2-0 al ritmo que lo jugamos. Lo más importante es que se ganó. El adversario no nos creó muchas chances de gol. Estuvimos atentos y concentrados”, agregó.

Ampliaremos en breve...

César Vallejo vs. Sport Huancayo: lo que se les viene

Luego del partido por Copa Sudamericana contra Sport Huancayo, César Vallejo deberá retomar la agenda en el torneo local, donde medirá fuerzas con Sport Boys -en el estadio Miguel Grau del Callao- en duelo válido por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. El compromiso está pactado para este domingo a las 3 de la tarde y contará con transmisión de Liga 1 MAX.

Tras ello, los dirigidos por el profesor Roberto Mosquera deberán visitar el calor de Sullana para enfrentarse a Alianza Atlético en el estadio Campeones del 36, compromiso que también será televisado EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Liga 1 MAX desde la1:30 p.m. del jueves 14 de marzo.

Con relación a Sport Huancayo, deberá pasar la página del encuentro con César Vallejo por Copa Sudamericana, teniendo que recibir a Unión Comercio, en el estadio IPD de Huancayo, este domingo -desde las 3:00 p.m.- por la octava fecha del Torneo Apertura. El duelo irá EN VIVO y EN DIRECTO por Liga 1 MAX.

Luego de su encuentro con el ‘Poderoso de Alto Mayo’, la ‘Furia Wanka’ visitará a Comerciantes Unidos el jueves 14 de marzo desde las 3:45 de la tarde. Tras ese encuentro, los de Wilmar Valencia esperarán el reinicio del campeonato local, el mismo que entrará en un breve receso por los amistosos de la Selección Peruana ante Nicaragua y República Dominicana.

