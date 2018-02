Sport Rosario vs. Cerro EN VIVO se enfrentan en Huaraz por la Copa Sudamericana (5:15p.m/Fox Sports 3). El 'Canalla de los Andes' buscará estrenarse en competiciones internacionales con un triunfo.

Jugando a 3.050 metros de altitud en los andes peruanos, Sport Rosario intentará conseguir una victoria ante el cuadro uruguayo en el estadio Rosas Pampa de la ciudad de Huaraz (norte), con capacidad para 20.000 espectadores.

Sport Rosario goleó 4-0 a UTC en Huaraz por fecha 3 del Torneo de Verano

El equipo dirigido por el argentino Luis Abraham saldrá con toda su artillería liderada por el argentino Tulio Etchemaite y el volante Carlos Uribe en su línea de ataque.

A estos se suman el defensa argentino Carlos Beltrán, el mediocampista Christofer Gonzales y el arquero Salomón Libman.

"Queremos iniciar la Copa de la mejor manera, este triunfo es el envión anímico que necesitábamos para afrontar el torneo", dijo a la prensa el argentino Etchemaite, que marcó una tripleta en la goleada 4-0 de su equipo ante UTC de Cajamarca por el torneo local.

De su lado, el volante Carlos Uribe indico que el equipo "corregirá algunos errores para conseguir un triunfo en su debut internacional".



Sin títulos en su historia, Sport Rosario fue fundado 1965 en la ciudad de Huaraz y participa en la primera división del fútbol peruano desde 2017.

Tras finalizar en el séptimo lugar del campeonato el año pasado, los 'auriazules' clasificaron por primera vez a la Copa Sudamericana. Los hinchas los denominan también el 'Canalla de los Andes'.



Por buen arranque



Cerro, dirigido por Fernando 'Petete' Correa, saldrá desde el arranque con juego colectivo a conquistar un triunfo en su debut en la Copa Sudamericana.



Correa enviará al campo a Leandro Paiva y Héctor Acuña como piezas fundamentales de su mediocampo.



Los 'albicelestes' llegan al duelo con un triunfo por walk over ante El Tanque Sisley, que se retiró del torneo uruguayo por deudas.



Sin embargo, Cerro no desaprovechó el fin de semana y disputó un partido amistoso ante Deportivo Maldonado de la segunda división del fútbol uruguayo, según la prensa.



Cerró concentra desde el lunes en Lima y el martes viajará a Huaraz.



Con 95 años de fundación, Cerro sin títulos en su historia clasificó por primera vez a la Copa Sudamericana en 2017. Aunque ya tienen experiencia internacional en la Copa Libertadores (1995, 2010 y 2017), donde no lograron superar la fase de grupos.



El partido de ida se disputará en el Rosas Pampa de Huaraz desde las 17H15 locales del martes (22H15 GMT) bajo el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, asistido en la bandas por compatriotas Alexander León y Wilmar Navarro.



El duelo de vuelta se jugará el 7 de marzo en Montevideo.



cm/cl

Probables alineaciones:



Sport Rosario: Salomón Libman - Rolando Andía, Carlos Beltrán, José Cánova, Farih Jasaui, Paulo Goyoneche, Carlos Uribe, Christofer Gonzales, Raúl Tito, Christian Adrianzén, Tulio Etchemaite. DT: Pablo Abraham.



Cerro: Yonatan Irrazábal - Christian Núñez, Emiliano Díaz, Darwin Torres, Leandro Zazpe - Lucas Tamareo, Felipe Klein, Richard Pellejero, Leandro Paiva - Maureen Franco y Héctor Acuña. DT Fernando Correa.